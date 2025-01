JPP avança que listas de espera para exames de saúde aumentaram 80%

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo afirma que "há um acréscimo de mais 14 mil referenciações para consultas" em 2023, comparativamente ao ano anterior e "mais 13 mil referenciações para exames de diagnóstico, o que perfaz um aumento de mais de 80%, portanto um sinal muito evidente do falhanço governativo de Albuquerque e de Pedro Ramos”.

Numa conferência de imprensa levada a cabo esta manhã, o partido quis denunciar o "logro" das políticas dos governos PSD/CDS. Os números oficiais das listas de espera para os diferentes atos clínicos de 2023 estão disponíveis no site do partido e foram obtidos com recurso a intimação judicial.

Élvio Sousa, na sua análise, detectou um aumento de 41%, ou seja uma subida de 65.109 atos médicos para 92.215 em listas de espera para cirurgias, consultas e exames.

“Para todos aqueles fanáticos do sistema que duvidem dos números, e por mais incrível que pareça dos números arrancados a ferro do próprio SESARAM, esta é a verdade que eles pretendem esconder”, frisa Élvio Sousa. “Até o próprio Diretor Clínico do Hospital, o médico Júlio Nóbrega, admitiu recentemente que estão cerca de 37 mil madeirenses em lista de espera para consultas, de um universo de quase 46 mil atos médicos em espera”.

Segundo o partido, os dados mostram um aumento, em média, face a 2022 de 41,6%, ou seja, de 65.109 referenciações em 2022, passou para 92.215 em 2023.

“Infelizmente, e para todos aqueles madeirenses que esperam anos a fio pela sua cirurgia, consulta ou exame, com danos irreversíveis para a sua saúde e qualidade de vida, este é o retrato da realidade”, lamenta o líder do JPP. “Urge uma mudança nas políticas de saúde, com uma gestão menos política e opaca, em respeito pelos direitos constitucionais dos utentes, reduzindo os tempos de espera e facultando a posição do doente na lista, bem como o tempo de espera para o seu problema”, termina.