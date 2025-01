Secretário-geral do JPP lamenta morte de Zita Cardoso

Em nota à imprensa, o secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, lamentou esta quinta-feira a morte de Zita Cardoso, uma mulher da cultura, das artes, do ensino e da vida empresarial local, uma referência da Região Autónoma da Madeira e particularmente de Machico, a sua terra Natal da qual se ufanava com gratidão e orgulho.

"Zita Cardoso foi uma mulher empreendedora. Deixa-nos de legado a publicação de várias obras que escreveu ao longo da sua vida, da história à gastronomia. Foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Machico, presidente da Associação de Escritores da Madeira, criou a agência de viagens, Turisvaz. Era uma pessoa com preocupações genuínas sobre o bem-estar da população de Machico." JPP

Comunicado que inclui ainda mais currículo: "Com apenas 18 anos de idade foi professora de História na Escola Secundária de Machico. Iniciou o seu percurso académico na Universidade Clássica de Lisboa, onde se licenciou em História. Era Mestre em Gestão de Turismo pela Universidade de Bournemouth e foi bolseira do CITMA – Centro de Ciência e Tecnologia e Lisboa".

O JPP manifestou o seu mais profundo pesar pela morte de Zita Cardoso e endereçou sentidas condolências à família.