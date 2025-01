GR não pagou o que deve "mesmo quando teve o orçamento aprovado", atira JPP

"Há quase 400 dias que o Governo Regional não paga aos taxistas que fazem o transporte de doentes não urgentes por conta do Serviço Regional de Saúde da Região (SESARAM)", expõe o JPP - Juntos Pelo Povo esta quarta-feira, 8 de Janeiro, dia em que o DIÁRIO noticia na sua edição impressa que o SESARAM deve mais de 2 milhões a taxistas.

Em nota emitida, o partido aponta que a situação é descrita pelos profissionais de táxi como “intolerável” causada por um Governo “caloteiro como nunca tínhamos visto”, tendo sido "denunciada pelo JPP em Julho".

“Esta é mais uma das muitas provas que o JPP tem vindo a recolher sobre as sucessivas mentiras de Miguel Albuquerque, do PDS e dos seus deputados e também do CDS, que desmentem a questão de não ter orçamento aprovado”, afirma o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa.

“Como se vê, mesmo quando teve o orçamento aprovado, Albuquerque não pagou o que deve a profissionais que prestam um serviço importante a quem está debilitado pela saúde", reitera, acrescentando que são os profissionais de táxi "que suportam, com o seu próprio trabalho e despesas próprias, um serviço que é uma obrigação do Governo Regional".

Élvio Sousa atenta para as "mentiras que são repetidas por Miguel Albuquerque", acusando a Comunicação Social de não fazer o contraditório, "apenas para obter votos fáceis e sacudir toda a responsabilidade que Miguel Albuquerque e o PSD têm na grave crise que se vive na Madeira".

O JPP lembra que “uma quebra do protocolo por parte do SESARAM poderá colocar em causa o serviço de transporte de doentes não urgentes" e alerta para o facto de que “muitas destas pessoas recebem pensões e rendimentos baixos, situação que compaginada com as avarias nas viaturas do SESARAM poderá complicar ainda mais a já difícil vida de quem está doente”.