Um homem com cerca de 40 anos conseguiu fugir da Casa de Saúde, no Funchal, e foi ter à própria habitação, na Travessa do Pomar, no Funchal.

A Polícia de Segurança Pública e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram buscá-lo à residência ao final da tarde de ontem e transportaram o utente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.