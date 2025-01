JPP diz que porto-santenses foram novamente esquecidos por Albuquerque

O JPP diz que os porto-santenses foram, de novo, esquecidos em Janeiro. E explica: "Serão seis semanas sem a habitual ligação marítima, já a partir da próxima quarta-feira. E, mais uma vez, fica por cumprir a promessa do Governo liderado por Miguel Albuquerque, pelo PSD e CDS de substituírem o ferry Lobo Marinho por outro navio durante o período de manutenção que acontece todos os anos no mês de Janeiro".

“Com as ligações regulares, de barco ou de avião, canceladas ou alteradas, o Porto Santo mergulha em coma profundo forçado”, afirma o deputado do Junto Pelo Povo (JPP) residente no Porto Santo, Carlos Silva.

Isto provoca graves prejuízos, não só para os porto-santenses que se veem isolados, mas também para os madeirenses que, querendo visitar a Ilha Dourada, têm de pagar uma pequena fortuna no avião. Logo, empresários, clubes desportivos, etc. adiam compromissos com grave prejuízo social e económico". Carlos Silva

O deputado diz que a promessa do Governo Regional de garantir um barco alternativo caiu no esquecimento e que o princípio da continuidade territorial também não é cumprido pelo executivo madeirense, "comportamento semelhante ao do Governo Central em relação à Madeira".

Além da ausência do barco, afirma o parlamentar, as ligações aéreas também sofreram um grave revés, com a empresa concessionária deste serviço público a impor um horário bastante mais restritivo. No seu entender, "o novo horário limita, e muito, o acesso dos porto-santenses a consultas médicas, ou outros compromissos profissionais, pelo que são de lamentar tais alterações".

Carlos Silva estranha por isso a postura do executivo de Albuquerque: “O que faz o Governo Regional face a esta alteração unilateral do contrato de serviço público da responsabilidade da República? Finge-se de morto”.

Recorda que em Outubro, durante as Jornadas Parlamentares do JPP, realizadas no Porto Santo, "o líder do partido perguntava se o Governo Regional do PSD/CDS, mas também o Chega, PAN e IL, que aprovaram o Programa de Governo, em Julho, na Assembleia Legislativa Regional (ALRAM), “já tinha em curso os procedimentos para que a operação de substituição do Lobo Marinho fosse operacionalizada em Janeiro"".

Élvio Sousa foi ao detalhe para provar a falta de compromisso de Miguel Albuquerque: “Queremos realçar que no Programa de Governo (na página 144), aprovado pelo PSD/CDS, Chega, PAN e IL, refere especificamente que haveria uma alternativa de passageiros e carga durante a interrupção anual do navio Lobo Marinho, em Janeiro”, mencionou.

E acrescentou: “Não aceitamos a velha mentira de que não há embarcações no mercado, isso é areia para os olhos dos madeirenses e porto-santenses. Se Miguel Albuquerque não cumpre o que está escrito, mais uma vez se prova que o JPP tem razão quando diz que ele não é uma pessoa de confiança, os madeirenses e porto-santenses sabem muito bem como tratar as pessoas que não têm palavra”.