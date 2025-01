JPP diz discordar "em absoluto" com suspensão dos trabalhos parlamentares

O Juntos Pelo Povo diz que “discorda em absoluto” da suspensão das reuniões plenárias que se encontravam previamente agendadas para quarta e quinta-feira. A decisão dessa suspensão, proposta pelo PSD, contou ainda com os votos favoráveis do CHega, CDS e PAN.

O vice-presidente da bancada do JPP votou contra, assim como a IL e o PS.

Rafael Nunes diz que o partido aceita "que a sessão plenária de terça-feira seja cancelada porque todos os partidos serão recebidos em audiência pelo Presidente da República, no âmbito da Moção de Censura que provocou a queda do Governo Regional, mas nada justifica que a Assembleia não mantenha as sessões que estavam previstas para quarta e quinta-feira”. "O Grupo Parlamentar do JPP está pronto para trabalhar, tem os seus deputados preparados para iniciar estas reuniões, pelo que não entendemos o porquê de PSD, CDS e CHEGA preferirem prolongar o intervalo parlamentar natalício muito para além do normal”, aponta.

O partido diz não encontrar qualquer impedimento legal ou regimental para que a ALRAM não mantenha o calendário dos trabalhos agendados, uma vez que o Parlamento está em “plenitude de funções”.