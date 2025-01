Imprensa nacional revela que partidos da Madeira vão pedir eleições antecipadas a Marcelo

No dia em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ouve os sete partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira, na sequência da aprovação em 17 de Dezembro de uma moção de censura ao Governo Regional, a imprensa nacional - nomeadamente o Jornal Económico - revela que serão pedidas eleições antecipadas.

Confira:

O Jornal Económico:

- "Caso amoroso não justifica despedir CEO da Galp, dizem advogados"

- "Semicondutores e automóvel garantem mais de 50% dos investimentos assinados pela AICEP.'São uma prova de confiança dos investidores na economia' [ministro da Economia, Pedro Reis]"

- "Salários até 1.000 euros ganham mais 23 euros"

- "Grupo Hoti Hotéis investe 300 milhões e acrescenta 1.500 quartos"

- "Morreu ex-ministro [Couto dos Santos] que enfrentou contestação às propinas"

- "Partidos da Madeira vão pedir eleições antecipadas a Marcelo"

- "Mafalda Duarte é uma das mais poderosas nos negócios"

- "Governo francês não sobe impostos sobre as famílias"

- "Presidente são-tomense demite Governo de Trovoada"

- "Fórum para a Competitividade vê economia a crescer 2% este ano apesar da incerteza"

Correio da Manhã:

- "Acidente no rio Tejo. Choque de barcos faz dois desaparecidos"

- "Sporting-FC Porto. Rui Borges e Vítor Bruno em teste decisivo na Taça da Liga"

- "Couto dos Santos. Ex-ministro morre a jogar golfe"

- "Impostos. Salários e pensões até 870 euros isentos de IRS"

- "Militares. Condenados por jogo ilegal e corrupção"

- "Benfica. Turcos e argentinos dividem balneário"

- "Hospitais. Onda de gripe a crescer leva urgências ao limite"

Público:

- "Hospitais estão a aumentar camas para responder às urgências"

- "Congestionamentos. Condutores de Lisboa e Porto perdem cada vez mais horas no trânsito"

- "Rumo aos Óscares. Os Globos de Ouro 2025 foram de 'Emilia Peréz', 'O Brutalista', 'Shogun' e Fernanda Torres"

- "Morreu o ministro que ouviu uma geração gritar: 'Não pagamos'. 1949-2025. Couto dos Santos"

- "Canadá. Demissão de Justin Trudeau marca o fim de uma era"

- "Impostos. Jovens sub-35 podem pedir à empresa para reter menos IRS"

- "Desagregação. Marcelo diz que não tenciona 'questionar lei' das freguesias"

- "Violência. Incidentes em estádios e outros recintos subiram"

Jornal de Notícias:

- "Estado acusado de discriminar crianças com deficiência"

- "1949-2025. Couto dos Santos encontrado morto no lago do Citygolf"

- "Tejo. Dois pescadores desaparecidos após chocarem com ferry"

- "Cinema. Brasileira Fernanda Torres recebe Globo de Ouro"

- "Cadaval. Condenado a 24 anos de cadeia por matar e desmembrar o namorado"

- "Impostos. Salários até 870 euros sem retenção de IRS"

- "Porto. Rede de água atrasa obra de Santos Pousada"

- "Taça da Liga. Desgaste. Leões mais saturados com minutos em campo"

- "AC Milan. Conceição bate Inter e conquista Supertaça"

Diário de Notícias:

- "Gripe pode complicar no mês de janeiro e bastonário diz que resposta das Urgências já está a falhar"

- "Durão Barroso: 'Há uma húbris nos grandes poderes que é pensar que conseguem fazer a paz'"

- "IRS. Salários até 1000 euros são os que mais beneficiam com novas tabelas de retenção. Veja as simulações"

- "Educação. Segundo período arranca com novas medidas, mas sem reforço de recursos"

- "Debate. Parlamento retoma trabalhos. IVG e freguesias são temas quentes"

- "Couto Santos. Morreu o ministro da Educação que enfrentou a 'Geração Rasca'"

- "Streaming. De 'The Last of Us' a 'Dexter': as séries mais aguardadas de 2025"

- "Burhan Sonmez, escritor. 'Cerca de 40 milhões de curdos lutam e são oprimidos há 100 anos'"

Jornal i:

- "São Tomé e Príncipe. Presidente demite primeiro-ministro"

- "Os desafios que vão definir 2025"

Negócios:

- "Reembolsos sobem em 2026 com novas tabelas de IRS"

- "Entrevista Pedro Dominguinhos [Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência]: 'Transferências do PRR podiam ser superiores'"

- "CEO ouvido por Comité de Ética. Galp acelera análise a atuação do gestor"

- "Savanah quer expropriar 472 proprietários para explorar lítio em Boticas"

- "Marcha-atrás de espanhóis deixa Mota-Engil de novo sozinha na alta velocidade"

- "Radar África. As três fragilidades do herói Mondlane"

Record:

- "Benfica ataca Alberto. Lateral do V. Guimarães é o eleito para o reforço da direita"

- "Sporting-FC Porto. 'Queremos dar troféus à grandeza do clube', Rui Borges"

- "'Desejamos muito ganhar esta competição', Vítor Bruno"

- "Liga. Gil Vicente 1-1 Rio Ave"

- "Inglaterra. Wolves 0-3 N. Forest. Nuno Espírito Santo derrota Vítor Pereira e segue no pódio"

O Jogo:

- "Sporting-Porto. Noite de Reis é hoje. Gyokeres e Samu são os goleadores da época e maiores esperanças de leões e dragões no duelo pela final da Taça da Liga"

- "Itália. Supertaça épica para Sérgio"

- "Benfica. Schjelderup insatisfeito quer sair já"

- "Braga. Fran Navarro em 'casamento perfeito'"

- "V. Guimarães. Dieu Michel, força aérea ataca no berço"

A Bola:

- "Sporting-Porto. É clássico mas é novo. Terceiro de Vítor Bruno e estreia de Rui Borges"

- "Inter-Milan. Conceição já tem primeiro troféu"

- "Benfica. Renato Sanches vai à luta"

- "Inglaterra. Nuno Espírito Santo bate Vítor Pereira e alcança Arsenal"