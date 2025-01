Conheça os destaques da imprensa nacional

Visão:

- "2025. Guia para enfrentar um ano decisivo (De olhos bem abertos)"

- "Como ganhar dinheiro"

- "O que vai mudar com Trump"

- "Quem será candidato a Presidente"

- "A estratégia e os planos de poder de Elon Musk"

- "O teste das autárquicas e os grandes casos judiciais"

- "Os filmes, séries, concertos, livros e exposições para ter em agenda"

Sábado:

- "Eça de Queiroz. As mulheres, os luxos e as dívidas"

- "Maude Queiroz Pereira. A vida da milionária de 74 anos a quem o fisco exige Euro7 milhões"

- "Deputados do Chega duplicaram os salários que tinham fora do Parlamento"

- "Os segredos do tribunal dos poderosos. O estranho caso da escuta, do bruxo Demba e do juiz vingativo"

Correio da Manhã:

- "Crédito à habitação. Famílias com bónus até 107 euros este mês"

- "Sporting. Amorim quer levar Gyokeres já em janeiro"

- "Benfica. Lage exige avançado e lateral direito"

- "FC Porto. Nevoeiro ameaça liderança"

- "Cada morte na estrada custa 3,3 milhões de euros ao estado"

- "Avisos de Marcelo. 'É preciso melhorar a educação e a saúde"

- "Mulher apaixonada. Obcecada por embaixador tenta destruir provas"

- "Bebés de 2025. Novo ano vidas novas"

- "Ex-scut. Portagens grátis dão poupança até 7,40 Euro/viagem"

- "Terrorismo. Atropela dezenas em atentado na América"

Público:

- "Quatro hospedeiras deixam TAP em risco de pagar dezenas de milhões"

- "EUA. FBI investiga terrorismo em ataque de Ano Novo em Nova Orleães"

- "Prisões. Igreja pressiona por nova amnistia no ano do jubileu"

- "Fundações. Isabel Pires de Lima, de 'vice' a presidente em Serralves"

- "Criptomoedas. Em 2024, a bitcoin superou os 100 mil dólares. E agora?"

- "Ano Novo. Marcelo pede a Montenegro 'bom senso' e 'cooperação estratégica'"

- "Património. Sant'Anna, a fábrica de azulejos que reergueu Lisboa e onde tudo ainda se faz à mão"

- "Ambiente. Acção climática: da água aos solos, lixo, justiça e cimeiras, o que esperar em 2025?"

Diário de Notícias:

- "Marcelo pede 'bom senso' ao primeiro-ministro para preservar 'cooperação estratégica'"

- "Cibersegurança. Especialistas querem exigências iguais para Estado e privados"

- "Atentado. FBI suspeita de mais envolvidos no ataque terrorista de Nova Orleães"

- "Ensino Superior. 'O sistema está perto de explodir'. Docentes e investigadores prometem endurecer contestação"

- "Justiça. Jovem açoriano pronunciado por homicídio por ódio racial"

- "Carlos Barroca, ex-vice-presidente da NBA. 'Dá gozo ver crianças com camisolas do Neemias em vez de Bryant ou Jordan'"

- "Semestre segurança é a palavra de ordem da Polónia na sua presidência da UE"

Jornal de Notícias:

- "Família de falsos videntes condenada por burlas de milhares de euros a mulheres"

- "Taxa mínima do IMI em 133 municípios"

- "Marcelo preocupado com a pobreza no país e o impacto do regresso de Trump"

- "Bebés do ano. Jesara, a quarta filha de Sara, nasceu no Porto"

- "Atentado nos EUA. Terrorista islâmico matou dez pessoas"

- "Serralves. Isabel Pires de Lima escolhida para liderar Fundação"

- "Réveillon. Famosos em festa por lugares exóticos e quentes"

- "Liga. Emoções fortes no regresso de Rui Borges a Guimarães"

Negócios:

- "184 líderes antecipam 2025. Entre guerras e protecionismo no comércio, há mais incertezas sobre o ano que agora começa, mas também confiança na economia nacional"

- "Mensagem de Ano Novo. Marcelo pede 'bom senso' que garanta estabilidade"

Jornal Económico:

- "Catering cresceu 21% em 2023 e vendas chegaram a 935 milhões"

- "Marcelo insiste no PRR cumprido e apela ao bom senso institucional"

- "Inês Caldeira é a mais poderosa da Indústria na lista da Forbes Portugal. Diretora-geral adjunta global da multinacional L'Oréal está em destaque"

- "Isabel Pires de Lima eleita presidente da Fundação de Serralves"

- "Renováveis bateram recorde com 71% do abastecimento"

- "Guerra na Síria provocou 528 mil mortos desde 2011"

- "Secretaria-geral do Governo começa a trabalhar hoje, mas sem líder"

O Jogo:

- "FC Porto. O ouro da casa vale 80 MEuro. Cotação dos jogadores formados no Olival e utilizados por Vítor Bruno subiu 9 MEuro em seis meses"

- "'Villas-Boas deixará o seu legado'. Madjer, em entrevista exclusiva a O Jogo, sente o novo presidente preparado"

- "Sporting. Entrar de pé direito 'dá' título. Este século, sempre que os leões foram campeões, viraram o campeonato na frente"

- "Tabloides ingleses dizem que Amorim quer Gyokeres já"

- "Benfica. Mais uma corrida atrás do prejuízo. Encarnados devolvem Kaboré ao Manchester City"

- "Lage estreou-se nas águias há seis anos e, tal como agora, partiu de trás. 'É o treinador certo', diz Tomás Tavares"

- "Braga. 'Moutinho é como um relógio suíço'. Paulo Machado jogou com o médio e elogia-lhe a fiabilidade"

- "II Liga. 'Nem no melhor sonho imaginei isto'. Maranhão, melhor jogador na eleição dos treinadores promovida por O JOGO"

A Bola:

- "A Bola - Figura do ano 2024. Viktor Gyokeres. '2024 foi muito bom e espero que possamos fazer ainda melhor em 2025'"

- "Ruben Amorim quer levar já o sueco para Manchester"

- "Benfica. Tiago Gouveia também foi operado a um joelho e teve complicações"

- "FC Porto. Nevoeiro ameaça jogo com o Nacional, que pode passar para sábado"

Record:

- "'Quero fazer melhor este ano', Gyokeres recebe Prémio Artur Agostinho e aposta num 2025 em grande"

- "Sueco foi o máximo goleador mundial em 2024 e o mais medalhado de Record"

- "Sporting. Rui Borges avalia plantel à procura de reforços"

- "Sporting. Pote inicia trabalho no relvado"

- "Sporting. Trincão com febre no dérbi"

- "Benfica. Bayern de olho em Carreras"

- "Benfica. Tiago Oliveira pára mais 8 semanas. Devido a operação ao joelho direito"

- "FC Porto. Jogo na choupana pode ser adiado. Alerta nevoeiro"

- "Liga e clubes acordaram sábado como data de recurso"