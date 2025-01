Paulo Cafôfo relança Miguel Silva Gouveia em destaque na imprensa nacional

Bom dia. Esta é uma das notícias que lhe podem interessar da imprensa nacional esta segunda-feira, 6 de Janeiro de 2025, com olhar já nas Autárquicas. E por falar em autarquias, também a temática do IMI reduzido é destaque.

No Público:

- "Testamentos cresceram 44% numa década e atingiram recorde em 2024"

- "Polícias. Candidatos à PSP e GNR diminuíram mais de 70% em treze anos"

- "EUA. Quatro anos depois do Capitólio, Harris certifica vitória de Trump"

- "Prodígio portista do boccia. Venceu primeiro na vida, agora domina o desporto - a história de David Araújo"

- "Música. Até onde podemos prever, eis alguns discos e concertos que nos esperam em 2025"

- "Este mês. Subsídio de refeição sobe para alguns trabalhadores"

- "Vai-se a ver e Moedas ainda consegue acabar com o turismo em Lisboa. Opinião. Ana Sá Lopes analisa as declarações do presidente da Câmara de Lisboa"

- "No desemprego. BE quer trabalhadores domésticos com subsídio"

No Correio da Manhã:

- "Família de Marco Paulo afastada de inventário. Sem acesso a lista de bens da herança"

- "Último adeus a Dinis. Marcelo homenageia bombeiros heróis"

- "Juízes pressionados a investigar caso da inteligência artificial"

- "Críticas internas. Lage sob pressão no Benfica"

- "Sporting. Rui Borges pede reforço extra aos leões"

- "FC Porto. Excedentários atrasam reforço dos dragões"

- "Cascais. Filha dá alerta para casal morto em casa"

- "Trancoso. Crime sem castigo dois anos após homicídio"

- "Capitão é companheiro. GNR abandona posto após falar com 'marido'"

- "Prejuízos. Tornado danifica casas em Peniche"

No Jornal de Notícias:

- "Escolas privadas já são a maioria no Porto e em Lisboa"

- "Grafítis custam fortuna a empresas de transporte"

- "Violência. Nunca houve tantos adeptos proibidos de ir aos estádios"

- "Benfica. Calendário da segunda volta não é bom remédio contra crise"

- "Sporting-FC Porto. O grande duelo entre dois titãs do golo [Gyokeres e Samu Aghehowa]"

- "Beleza. Infarmed aperta cerco ao mercado dos cosméticos"

- "Minho. Universidades cobiçam sucesso de computador supersónico"

- "Urgências. Maior hospital do país abre camas para atacar semana complicada"

No Diário de Notícias:

- "Rendas congeladas. Governo volta a falhar prazo para pagamentos a senhorios"

- "Relatório: Pirotecnia fez disparar incidentes numa época com menos agressões e casos de racismo no desporto"

- "Polícias e Governo voltam à mesa das negociações. Blasco enfrenta 12 sindicatos e associações"

- "Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal - 'Imputar a gentrificação ao turismo não é correto. Estamos a fazer o que o país pediu: Criar valor e ser mais competitivos'"

- "O Ano em que quatro ex-colónias comemoram meio século de independência"

No Negócios:

- "IMI reduzido abrange 56% dos portugueses"

- "Conversa Capital: Pedro Reis - AICEP assinou 420 milhões em contratos de investimento"

- "Alta Velocidade terá um duelo ibérico no troço Oiã-Soure"

- "Segurança Social - Governo nomeia presidente do Instituto por falta de candidatos"

- "Automóveis - Um em cada dez carros elétricos novos já é chinês"

No Jornal Económico:

- "Paulo Cafôfo - 'Miguel Silva Gouveia seria um forte candidato no PS do Funchal'"

- "Governo já tem estudo para criar fundo sísmico, mas só decide depois da versão final"

- "Sana compra empreendimento de 27 hectares ao grupo SIL em Oeiras"

- "Vendas de carros de luxo cresceram 11% em Portugal"

- "Produção petrolífera continua abaixo do limite da OPEP"

- "Universidades de Lisboa e Porto sobem no 'ranking' ESG"

- "Ana Figueiredo está em destaque entre as mais poderosas dos Negócios"

No A Bola:

- "Benfica em estado de alerta. SAD mantém confiança em Bruno Lage, mas pressão aumenta"

"Sporting. Rui Borges aperta com eles e... eles gostam. Jogadores agradados com métodos do treinador, sobretudo a energia nos treinos"

- "FC Porto. A Galeno só falta marcar na Taça da Liga"

- "São Paulo terá de subir a parada para levar Wendell"

- "Inglaterra. 'O que mudou? A mentalidade' - Ruben Amorim gostou da exibição do Man. United no empate a dois com o Liverpool em Anfield"

- "França. Supertaça para quatro portugueses - Com Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, PSG venceu o Mónaco por 1-0"

- "França. Sérgio Conceição na primeira final ao leme do Milan"

No O Jogo:

- "Próxima década é deles. Quenda e Mora. Revelações do Sporting e FC Porto lançados para a Taça da Liga, e não só, por quem os conhece"

- "Sporting. SAD já sabe preço de Händel"

- "Porto. Eustáquio, o talismã"

- "Benfica. Rui Costa vai investir em reforços para Lage. Lateral-direito, central e extremo são prioridades; ponta-de-lança depende de... Cabral"

- "V. Guimarães. Roma dá 8MEuro para garantir Alberto Costa. Defesa de 21 anos acumula interessados"

- "Santa Clara-Farense 0-0"

- "Casa Pia-Famalicão 1-1"

- "E. Amadora-Estoril 2-4"

E no Record:

- "Benfica. Lage debaixo de fogo. Treinador visto como maior culpado da quebra"

- "Sporting. Rui Borges quer lateral-direito"

- "FC Porto. Mora atirado às feras. Primeiro jogo a doer para jovem talento"

- "Interdições batem recorde. 450 impedidos de entrar em recintos desportivos"

- "Uso de pirotecnia quase duplicou num ano"

- "Santa Clara 0-0 Farense"

- "Casa Pia 1-1 Famalicão"

- "E. Amadora 2-4 Estoril"

- "Futebol feminino. Benfica 3-1 Sp Braga. Sporting 3-0 Marítimo"