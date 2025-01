Cristiano Ronaldo festejou réveillon no Dubai

Ao contrário do que foi ventilado por alguma imprensa, Cristiano Ronaldo não veio à Madeira festejar o 70.º aniversário da mãe, Dolores Aveiro, e aproveitar a visita para também celebrar a passagem para o Ano Novo.

O craque madeirense optou por festejar o réveillon no Dubai, junto de Georgina Rodríguez e dos seus filhos, conforme revelou a sua companheira nas redes sociais.

Ainda assim, o jogador do Al-Nassr não deixou passar em claro a importante data e também no Instagram não esqueceu o aniversário da progenitora, pilar fundamental na sua caminhada gloriosa enquanto futebolista.

"Feliz aniversário, Mãe! Obrigado por me inspirares todos os dias e pelo apoio incondicional. Amo-te!", escreveu, acompanhando a publicação com uma foto recente e outra quando ainda estava nas camadas jovens do Sporting.

De resto, à excepção de CR7, o Clã Aveiro reuniu-se todo para celebrar mais um aniversário da matriarca. O local escolhido foi, uma vez mais, o Savoy Palace.

Katia e Elma Aveiro publicaram alguns dos momentos vividos no Melhor Hotel de Luxo do Mundo que, como não poderia deixa de ser, contou com brilho e glamour.

Foto Elma Aveiro

Nas redes sociais, Dolores Aveiro deixou uma mensagem em jeito de retrospectiva às sete décadas de vida.