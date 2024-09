Natação portuguesa fecha Paris2024 com um bronze e mais seis diplomas

A natação portuguesa despediu-se dos Jogos Paralímpicos com um total de um medalha de bronze e mais seis diplomas, depois de hoje Diogo Cancela, Tomás Cordeiro e Daniel Videira terem conseguido um sétimo e dois oitavos lugares.

Na Arena Paris La Defense, na final dos 100 metros mariposa S8, Diogo Cancela, que conseguiu o bronze nos 200 estilos, foi sétimo, nadando em 1.06,13 minutos, quase dois segundos acima do seu recorde nacional, fixado em 1.04,84.

O italiano Alberto Amodeo, que nadou em 1.02,35, menos 3,78 segundos do que Diogo Cancela, alcançou o ouro, e foi seguido na classificação por um trio de nadadores chineses.

Nos 200 metros estilos SM10, Tomás Cordeiro foi oitavo classificado, com a marca de 2.21,03, que fica aquém do seu recorde nacional (2.16,83), terminando a prova a 10,79 segundos do novo campeão paralímpico, o italiano Stefano Raimondi.

Daniel Videira fechou a final dos 100 metros costas S6 na oitava posição com a marca de 1.22,69, ainda distante do seu melhor tempo e recorde nacional, fixado em 1.19,89.

O nadador português, de 32 anos, terminou a prova a 8,38 segundos do vencedor, o chinês Hong Yang, que cronometrou 1.14,31.

Com uma representação de quatro nadadores, a natação nacional, que não subia ao pódio paralímpico desde Pequim2008, termina os Jogos Paris2024 com uma medalha de bronze e mais seis diplomas, atribuídos aos oito primeiros classificados.