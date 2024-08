Nadador Marco Meneses dá segundo diploma a Portugal com recorde nacional

O nadador Marco Meneses terminou hoje na quinta posição e com recorde nacional a final dos 400 metros livres S11 (deficiência visual), conseguindo o segundo diploma para Portugal nos Jogos Paralímpicos Paris2024.

Na Arena Paris La Defense, praticamente lotada, Marco Meneses nadou em 4.36,36 minutos, melhorando o recorde nacional que já lhe pertencia (4.38,25), tendo terminado a 10,02 segundos do novo campeão paralímpico, o checo David Kratochvil (4.46,34), que repartiu o pódio com o neerlandês Rogier Dorsman (4.31,34) e com o japonês Uchu Tomita (4.32,23), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

"Foi a primeira prova nestes Jogos. Começar logo com uma final e um recorde nacional, estou muito contente. Gostava de ter chegado à medalha, mas não andei longe", afirmou Marco Meneses, cego total, após a final direta dos 400 metros livres.

O nadador português, que no sábado nada as eliminatórias dos 50 metros livres, reconheceu ter sido muito mais forte nos últimos 200 metros, algo que tem trabalhado ao longo da época.

"Foi algo que eu treinei durante a época, ter uma segunda parte muito forte. Nos 400 metros não consigo ser tão forte nos primeiros metros, por isso tento ser muito forte nos segundos, fazer duas parte iguais", afirmou o nadador, que é treinado por Armando Costa.

Em Paris2024, Marco Meneses, além dos 50 metros livres de sábado, tentará qualificar-se para as finais dos 200 metros estilos e 100 metros costas, distância na qual tem medalhas em campeonatos europeus e mundiais.

O quinto lugar de Marco Meneses garantiu a Portugal o segundo diploma nos Jogos Paralímpicos Paris2024, que decorrem até 08 de setembro.

Durante a manhã, o ciclista Telmo Pinão conseguiu o segundo diploma luso, ao concluir na sétima posição a prova de 3.000 metros de perseguição individual C2, disputada no Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines.