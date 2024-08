Portugal fecha dia com dois diplomas e apuramentos no boccia

Portugal fechou hoje o terceiro dia dos Jogos Paralímpicos Paris2024 com dois diplomas, conseguidos pelo nadador Marco Meneses e pelo ciclista Telmo Pinão, e com quatro apuramentos para a fase a eliminar do torneio de boccia.

Na Arena Paris Sul, Carla Oliveira somou a segunda vitória em três jogos, impondo-se à húngara Alexandra Szabo por 5-0, e assegurou passagem aos quartos de final, depois de ter sido a primeira classificada do Grupo D do torneio de boccia na classe BC4.

Cristina Gonçalves venceu os dois jogos que disputou hoje no torneio de BC2, impondo-se por 3-1 frente à equatoriana Jocelyn Leon e por 4-3 à britânica Claire Taggart, e também já garantiu presença nos 'quartos', disputando no sábado o último jogo da fase de grupos na sua classe.

Na competição de BC2, David Araújo somou uma vitória frente ao argentino Luis Cristaldo (6-2), e uma derrota por 4-2 com o francês Aurelien Fabre, no Grupo F, resultados que, aliados ao triunfo conseguido na quinta-feira, lhe garantiram passagem ao play-off, que lhe pode assegurar a passagem aos quartos de final.

Apesar de ainda ter um jogo por disputar, agendado para sábado, André Ramos também já está apurado para os 'quartos' do torneio de BC1, tendo em conta os resultados conseguidos hoje pelos outros dois adversários do grupo.

Em BC3, José Gonçalves e Ana Sofia Costa venceram os encontros disputados hoje, frente ao colombiano Jesus Romero (4-2) e à sul-africana Elanza Jordaan (4-2), respetivamente, depois de terem entrado a perder na quinta-feira, adiando para sábado a decisão sobre a passagem aos 'quartos'.

Ana Correia somou duas derrotas no Grupo C da prova de BC2, com a britânica Kayleigh Haggo (6-2) e à sul-coreana Soyeong Jeong (4-3), e já está afastada da fase a eliminar.

No badminton, no torneio de SU5, Beatriz Monteiro entrou a perder por 2-0 com a indiana Thulasimathi Murugesan, no Grupo A, pelos parciais de 21-12 e 21-08, e volta a competir no sábado, num jogo que será decisivo para a passagem à fase seguinte.

Durante a manhã, nas eliminatórias, Tomás Cordeiro, que se estreou em Jogos Paralímpicos, terminou na 15.ª posição as eliminatórias dos 100 metros bruços SB9.

Na final direta dos 400 metros livres S11, Marco Meneses foi quinto classificado, com novo recorde nacional da distância, assegurando um diploma, feito que Telmo Pinão já tinha conseguido durante a manhã, com o sétimo lugar na prova de 3.000 metros de perseguição individual C2.