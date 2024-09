“Tudo falhou nos incêndios”, conclui Mariana Mortágua

“Os últimos incêndios da Madeira que chocaram o país” foi motivo para a deslocação à Região e mais concretamente à ‘queimada’ Serra de Água de Mariana Mortágua, a Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda (BE).

Em jeito de balanço político conclui que a gestão política do grande incêndio revela “falha brutal” com responsabilidades do presidente do Governo Regional, mas não só.

“É muito importante que possamos tirar responsabilidades políticas e essas responsabilidades políticas são de Miguel Albuquerque mas são também dos partidos que apoiam o PSD aqui na RAM: o Chega, a Iniciativa Liberal, o PAN e o CDS”, acusa.

Rodeada de terra queimada num dos Miradouros abaixo da Pousada dos Vinháticos, Mariana Mortágua concluiu: “Tudo falhou nos incêndios”. A começar pela prevenção e com criticas à não inclusão da Região no Plano Nacional de Combate a Incêndios, “o que impede que sejam accionados meios nacionais de forma imediata”.

Para agravar o combate ao incêndio que lavrou durante praticamente semana e meia, “o Governo Regional não só não fez intervenção imediata como recusou ajuda da República. Atrevendo-se a dizer, o secretário responsável pela Protecção Civil (Pedro Ramos), que só tinha 10% dos meios empregues no combate a este incêndio. Ora isso é uma enorme irresponsabilidade”, reforçou.

O mesmo em relação à postura de Miguel Albuquerque, “presidente do Governo Regional que preferiu continuar de férias no Porto Santo deixando uma população inteira ao abandono”.

Argumentos para reafirmar que “o BE entende há muito tempo que Miguel Albuquerque não tem condições para presidir ao Governo Regional da Madeira nem o PSD tem condições para fazer esse trabalho”. Ressalva que esta posição não tem a ver só com a questão dos incêndios. Mas também tal foi “a sobranceria, a arrogância, o desrespeito que Miguel Albuquerque mostrou pelo povo da Madeira. Foi de tal ordem que é inconcebível que se mantenha como presidente do Governo Regional como se nada acontecesse”, sentenciou.

A dirigente nacional bloquista aproveitou a vinda à Região para assegurar que o BE vai propor o reforço dos meios aéreos de combate a incêndios posicionados na Madeira e a serem suportados pelo Estado. Proposta nesse sentido vai ser apresentada para constar no Orçamento de Estado do próximo ano.

Justificou ainda a razão de ‘só’ agora ter vindo à Madeira.

“Os cenários de desastre não são palco para os políticos fazerem propaganda nem para se mostrarem ao País. Passado o momento mais dramático, nós também não podemos esquecer os dramas, não podemos esquecer a catástrofe, não podemos esquecer a angústia que estas populações da região viveram e há responsabilidades políticas que têm de ser assacadas e é por isso que viemos aqui”, concretizou.