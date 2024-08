Chega junto das populações rurais "esquecidas" pelo Governo Regional

O Chega-Madeira expressa a sua "profunda preocupação com o contínuo esquecimento das populações" das áreas rurais da Madeira, que "têm sido reiteradamente negligenciadas pelo Governo Regional, deixando estas comunidades à margem do progresso e do desenvolvimento.

Um caso que considera ser "particularmente grave" é o da localidade da Boaventura, onde, relembra, que no passado, existiu uma delegação do extinto banco Banif, que servia as necessidades bancárias da população local.

"Desde o encerramento dessa agência, a população ficou desprovida de um serviço básico e essencial: o acesso a uma caixa multibanco. Apesar da boa vontade da comunidade, que já cedeu um espaço adequado para a instalação do equipamento bancário, as entidades responsáveis continuam a mostrar uma completa falta de interesse em resolver esta situação, obrigando os residentes a deslocarem-se a São Vicente ou a Ponta Delgada para realizar as suas operações bancárias". refere Miguel Castro.

Este abandono é inaceitável e demonstra uma preocupante falta de consideração pelas necessidades das comunidades rurais. O Chega-Madeira, sob a liderança de Miguel Castro, está profundamente empenhado em defender os direitos destas populações e em exigir que o Governo Regional tome as medidas necessárias para garantir que todos os madeirenses, independentemente de onde vivam, tenham acesso aos serviços básicos a que têm direito. Chega-Madeira

Miguel Castro, líder do Chega-Madeira, afirma que "é um ultraje que os habitantes da Boaventura, que já contaram com um serviço bancário no passado, sejam agora forçados a percorrer distâncias consideráveis para realizar as suas operações bancárias. O Governo Regional deve agir de imediato para corrigir esta injustiça, pois não podemos permitir que as nossas zonas rurais continuem a ser esquecidas e maltratadas".

Neste sentido, o Chega-Madeira reitera o seu compromisso de lutar por um "tratamento justo e igualitário" para todas as localidades da ilha, e garante que continuará a pressionar o Governo Regional para que assegure o acesso universal aos serviços essenciais.