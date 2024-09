Madeira é "porto seguro" para os 14 mil estrangeiros oriundos de 123 nacionalidades

A Madeira será sempre um "porto seguro" para os migrantes que escolhem a Região para viver, trabalhar e constituir família.

A garantia foi deixada por Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa, na cerimónia de abertura da 5ª Edição da 'Homenagem às Migrações', que decorre esta noite no Jardim Municipal do Funchal.

"Aqui, aqueles que querem trabalhar, que querem contribuir para uma sociedade mais próspera e mais justa, que querem viver em paz, vão sempre encontrar um porto seguro", afirmou o governante, sublinhando que "são muitas e de culturas cada vez mais diversas, as pessoas que escolhem a Região para viver".

"Na Madeira vivem mais de 14 mil cidadãos estrangeiros, oriundos de 123 nacionalidades diferentes", lembrou o responsável pela pasta das Comunidades, sublinhando a política de plena integração dos migrantes preconizada e adotada pelo Governo Regional.

Nós enquanto sociedade multicultural e cosmopolita temos o dever e vamos continuar a acolher e a integrar todos os migrantes na nossa sociedade, sejam estrangeiros, sejam madeirenses que regressaram à Região depois de uma vida de emigração, como é o caso dos nossos irmãos venezuelanos Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa

Sancho Gomes alertou para as duas vertentes fundamentais para a plena integração dos cidadãos estrangeiros na Região. "O primeiro passo para a integração plena passa pela aprendizagem da língua do país de acolhimento. O segundo, passa pelo conhecimento da identidade cultural da Região", disse, continuando: "Só assim as Comunidades estrangeiras perceberão a essência da Madeira, a nossa história, a nossa cultura. Só assim poderão integrar-se plenamente no mercado de trabalho, nas escolas, nas empresas, na sociedade".

O director regional das Comunidades aproveitou para enaltecer este evento organizado pela associação 'Diáspora no Mundo', e para afirmar que o Governo Regional continuará a apoiar esta iniciativa que promove o diálogo e o respeito entre Povos.

De facto, referiu, a 'Homenagem às Migrações' é um encontro que celebra todas as comunidades residentes na Madeira que contribuem para o aumento da riqueza regional e para tornar a economia madeirense mais robusta, mais resiliente e mais internacional.

"Acredito firmemente que é graças à diversidade cultural que os países, as regiões e os povos se tornam mais ricos, dinâmicos e empreendedores. Porque os migrantes têm sempre uma grande vontade de trabalhar e vencer na vida, contribuindo para o desenvolvimento económico, social e cultural dos países de acolhimento", concluiu Sancho Gomes.