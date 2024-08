Mais de 14 mil trabalhadores da Hotelaria e Restauração tiveram aumentos

Acordos Colectivos de Trabalho, sob a mediação do Governo Regional, através da Direcção Regional do Trabalho, beneficiaram "mais de 14 mil trabalhadores, no que toca apenas aos sectores da Hotelaria e Restauração".

Os dados foram avançados, esta tarde, por Ana Sousa, secretária Regional com a tutela do Trabalho, durante as comemorações do aniversário da Associação Barmen da Madeira que assinala, esta segunda-feira, 54 anos de existência.

"Feitas as contas, em 2024, só no âmbito destes dois sectores, onde se insere a carreira de barmen, foi negociado um aumento mínimo superior a 60 euros, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro do presente ano", realça a tutela em comunicado de imprensa.

Para Ana Sousa, “trata-se de um reconhecimento mais que justo, pelo papel fundamental que estes trabalhadores desempenham na promoção do turismo da nossa Região, contribuindo diariamente para que a Madeira continue a ser um exemplo de qualidade no sector do turismo”.

Não poderia deixar de endereçar uma palavra de apreço à Direcção Regional do Trabalho que tem assegurado os diferentes processos de negociação coletiva, com natureza conciliatória e de mediação, sempre com o objectivo de alcançar uma maior coesão social, sem descurar a aproximação e o equilíbrio de vontades entre empresas e os trabalhadores.

As comemorações decorreram num dos estabelecimentos comerciais da Associação, no Mercado dos Lavradores, e contaram com a presença de sócios, amigos e entidades públicas e privadas, que contribuíram, ao longo dos anos, para o crescimento desta associação que conta já com um vasto palmarés de conquistas em competições internacionais.

“A Associação Barmen da Madeira é um verdadeiro pilar na formação, no desenvolvimento e na valorização de uma profissão que exige não apenas técnica, mas também criatividade, simpatia e um profundo conhecimento das nossas raízes culturais. Em nome do Presidente do Governo Regional, deixo uma palavra de profundo agradecimento pelo vosso contributo e faço votos de muitos mais anos de sucesso e conquistas”, concluiu Ana Sousa.