Vistos de trabalho para imigrantes caem 24%

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais e das revistas semanais publicadas hoje, quinta-feira, 5 de Setembro de 2024.

Na revista Visão:

- "Como o dinheiro agita o cérebro"

- "As emoções e as compras. Como a riqueza muda comportamentos"

- "A verdadeira história das joias de Bolsonaro"

- "Sandra Maximiano: 'Gostava muito de perceber porque é que os preços das telecomunicações aumentaram mais em Portugal do que na Europa'"

- "Se7e - Concertos, filmes, exposições e espetáculos que vêm aí"

Na revista Sábado:

- "Traição, conspirações e guerras internas - Como Ventura criou o Chega"

- "Segurança. Governo prepara o regresso a Portugal de mulheres e filhos de jihadistas"

- "Cabaz alimentar. Hoje são precisos Euro129 para comprar o que em 2022 custava Euro100"

No Correio da Manhã:

- "Auditoria da Inspeção das Finanças. 'Esquema' na TAP dá 2 milhões a gestores. Contratos simulados para fugir ao fisco"

- "Novo treinador do Benfica. Rui Costa sem saída agarra-se a Lage"

- "FC Porto prepara emissão de dívida recorde"

- "Sporting. Gyokeres admite sair já em janeiro"

- "Portugal-Croácia. 'Não tenho de pedir desculpa a Pote' [Martínez]"

- "Acidente no Douro. Piloto da tragédia quer voltar a voar"

- "Almeirim. Menina de 7 anos sofre ataque fatal no ténis"

- "Privados vão gerir médicos de família"

- "Carros ligeiros. Automóveis vão para abate com média de 25 anos"

- "Lisboa. PSP impede tiroteio junto a discoteca"

No Público:

- "Concessão de vistos para imigrantes procurarem trabalho baixou 24%"

- "Mudanças no SNS. Privados aplaudem novos 20 centros de saúde, mas aguardam para saber detalhes"

- "Orçamento. PS não admite ceder um milímetro na descida do IRC"

- "Opinião: 'A restrição orçamental e a eliminação das portagens'. Cavaco Silva escreve sobre o Orçamento de Estado"

- "TAP. Neeleman usou Azul para gizar expansão da TAP nos EUA"

- "Cinema. Desta vez, o Joker canta e os seus males espanta"

- "Guerra na Europa. Zelensky remodela Governo para dar uma 'nova energia' à Ucrânia"

- "Acidente de helicóptero. Famílias dos militares podem vir a receber 455 mil euros cada"

No Jornal de Notícias:

- "Empreiteiro e autarcas usavam código para esconder corrupção"

- "Braga. Junta da Sé exige interdição judicial da Noite Branca"

- "Regresso a casa. Quatro anos após ter sido despedido, Bruno Lage volta a orientar o Benfica. Amanhã já estará no Seixal com a equipa"

- "Liga das Nações: 'Não tenho de pedir desculpa a Pedro Gonçalves', diz Martínez. Portugal defronta a Croácia na Luz"

- "Ano letivo. Montenegro avisa que podem faltar professores no arranque"

- "Gaia. Piscinas fechadas por falha de pessoal"

- "Ucrânia. Zelensky faz a maior limpeza no poder desde a guerra"

- "Setor social e privados vão gerir 20 unidades de saúde em zonas carenciadas"

No Diário de Notícias:

- "Lisboa é quinta cidade da UE com mais poluição provocada por cruzeiros"

- "Forcados de Lisboa: uma história de 80 anos, que chegou a Hollywood"

- "Habitação. Euribor desce abaixo dos 3% e alivia famílias até ao final do ano"

- "Formação. Escola de Quadros com 'programa forte' e sob efeito do 'ressurgimento' do CDS"

- "Ucrânia. 'Reinício' governamental reforça poder de chefe de gabinete de Zelensky"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Miguel Pina Martins, fundador e CEO da Science4you: 'Comi lavras, em Nuremberga... parecem pipocas!"

- "Cinema. 'Beetlejuice Beetlejuice' de Tim Burton. Os fantasmas já não são o que eram"

No Negócios:

- "Metro de Lisboa só executou 1% da verba do PRR"

- "Mota-Engil tomba em bolsa após ataque de fundo abutre"

- "Governo muda estratégia e faz travagem brusca no ritmo das descativações"

- "Neeleman volta a garantir que dinheiro da Airbus foi injetado na TAP"

- "Os mais poderosos 2024 - #2 António Costa. Consegue chegar a um dos cargos de topo da UE, o lugar que todos dizem sempre ter desejado"

No O Jornal Económico:

- "Proprietários sobre despejo de idosos: 'Não podemos fazer de Segurança Social'"

- "EDP enfrenta rival espanhola em leilão eólico no mar dos Estados Unidos"

- "Ferraz da Costa [presidente do Fórum para a Competitividade] alerta para efeitos negativos da 'tensão política' no OE"

- "Lucros abaixo do esperado castigam valor da Mota-Engil"

- "António Carias de Sousa, presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Sul: 'Precisamos de formar engenheiros como de pão para a boca: 30% a 40% vão para fora'"

- "Topo da Agenda: Economia alemã e norte-americana"

- "China interessada em expandir cooperação com Moçambique"

- "Ministra da Saúde anuncia médicos de família privados"

- "Agronegócio atrai apetite dos investidores. Ouça o podcast do JE e VdA, 'A quem de Direito'"

No A Bola:

- "Bruno Lage regressa. Quatro anos depois, está de volta ao Benfica para suceder a Roger Schmidt"

- "Sporting. 'Cláusula de Euro100 M talvez seja demais', Gyokeres, na seleção sueca, não esquece os leões: 'Gosto muito do Sporting, por isso não é um problema ficar'"

- "Liga das Nações. Portugal-Croácia. Bernardo Silva maravilhado com Quenda"

- "FC Porto. Galeno pode ter contrato revisto"

- "Liga dos Campeões feminina. Águias e leoas em frente"

- "Jogos Paralímpicos. Bronze para Luís Costa no contrarrelógio"

No Record:

- "Benfica. Volta Lage. Sucessor de Roger Schmidt está escolhido"

- "Portugal-Croácia. 'Exigência interna é ainda maior', Martínez admite desilusão dos adeptos após o Europeu"

- "Benfica. A incrível história de Akturkoglu"

- "Sporting. Gyokeres diz-se 'feliz' mas faz contas ao futuro: 'Cláusula de 100 milhões talvez seja demais...'"

- "FC Porto. Super Dragões pagam as multas que provocarem. Os detalhes do novo protocolo com a claque"

E no O Jogo:

- "Está escolhido sucessor de Roger Schmidt no comando técnico das águias - Rui Costa põe Lage na crise"

- "Novo treinador deverá assumir por dois anos e será apresentado hoje"

- "Médio despediu-se com a certeza de que os encarnados têm o melhor plantel da liga - João Mário sentiu-se 'injustiçado'"

- "Portugal-Croácia. Estreia na Liga das Nações é oportunidade para corrigir o que correu mal no Europeu - Martínez promete começar ao ataque"

- "Bernardo Silva rendido a Quenda: 'Aos 17 anos, eu nem nos juvenis jogava'"

- "FC Porto. Está entre os dez nomeados ao Troféu Yashin para melhor guardião de 23/24 - Diogo na elite mundial"

- "Sporting. Gyokeres admite que valor da cláusula pode ter evitado saída, mas diz-se feliz - 'Talvez 100 milhões sejam de mais...'"

- "Debast assume que ainda tem de se adaptar ao sistema de Amorim"

- "FPF. Portugal quer receber o Europeu feminino de 2029"