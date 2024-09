Falta de condições do Campo da Imaculada Conceição gera nova polémica no futebol feminino

O Racing Power informou este domingo, em comunicado, que ontem disputou sob protesto, o encontro frente ao Marítimo, no Campo da Imaculada Conceição, no Funchal, devido a falta de condições do recinto desportivo.

"A equipa do Racing Power FC deparou-se com um balneário que não é condizente com a prática de futebol profissional nem dignifica o desporto português. Mais: o relvado estava impróprio para a prática de futebol, com lombas e erupções e em alguns sectores apresentando um desnível superior a 30 centímetros, colocando em causa a integridade das jogadoras de ambas as equipas. A lesão da nossa jogadora, Carolina Mendes, não terá sido alheia a esse factor", pode ler-se no comunicado, onde o clube acrescenta que as balizas também "apresentavam menos cinco centímetros de altura em relação ao protocolado pela FPF para a Liga BPI".

Foto Racing Power

"É incompreensível aquilo que encontrámos neste estádio, desde os balneários ao terreno de jogo. Até as balizas eram mais pequenas. Cumprindo com os regulamentos caso o protesto fosse apresentado antes do jogo começar e não houvesse condições para o Marítimo rectificar as anomalias o jogo teria de ser realizado nas próximas 24 horas seguintes. Só aceitámos disputar o jogo nestas condições, porque em caso de adiamento teríamos de pernoitar na Madeira e não conseguíamos no imediato nem alojamento nem alterar o voo de regresso. Por isso, informámos que iríamos jogar, mas sob protesto, devidamente comunicado às instâncias oficiais presentes", sublinhou Nuno Painço, presidente do Racing.

Foto Racing Power

Tal como o DIÁRIO noticiou a 24 de Abril de 2024, o Racing Power relembra que esta situação não é inédita e que, na época passada, também algumas jogadoras do Sporting denunciaram a falta de higiene e condições dos balneários do Campo da Imaculada Conceição, em Santo António.

Mas pelos vistos nada se fez desde então a não ser fechar-se um dos balneários. Numa competição que se quer cada vez mais profissional e com melhores condições, autorizar ali um jogo é algo inconcebível. A equipa técnica do Racing equipou-se numa sala com cacifos escolares e banheiras de crioterapia. Estamos a preparar um vídeo para apresentar nas devidas instâncias para que sejam revistas estas situações. Lamentável que as atletas se deparem com esta falta de respeito e consideração pelo seu trabalho, não só as do Racing mas todas as que terão de ali aqui jogar, principalmente as do Marítimo Nuno Painço, presidente do Racing Power

Foto Racing Power

Também no documento, que conta com críticas à arbitragem de Catarina Campos, o emblema pede "mão firme" à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para "punir quem não cumpre".

"A FPF tem apostado cada vez mais no desenvolvimento do futebol feminino e canalizado verbas cada vez mais elevadas para os clubes para que as atletas tenham as melhores condições. O problema é que as verbas recebidas pelos clubes não são canalizadas para esses efeitos. A Federação tem de actuar com mão firme e punir quem não cumpre e não pactuar com este tipo de situações", finalizou o clube da Margem Sul.