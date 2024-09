Sindicato Independente dos Médicos aprova centros de saúde geridos por sectores privado e social

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) aprova a criação de centros de saúde geridos pelos setores social e privado, hoje anunciada pelo Governo para zonas carenciadas de médicos de família.

"Não temos qualquer constrangimento, está previsto na legislação", reagiu à Lusa o secretário-geral do SIM, Nuno Rodrigues.

O Governo vai aprovar na quinta-feira a criação de Unidades de Saúde Familiar (USF) geridas pelos setores social e privado, prevendo-se que abram 20 em Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Leiria, zonas carenciadas de médicos de família.

A informação foi avançada hoje em conferência de imprensa pela ministra da Saúde, que adiantou que a criação de USF modelo C, geridas pelos setores social e privado, está prevista no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, mas nunca foi implementada.

"Amanhã [quinta-feira], em Conselho de Ministros, aprovaremos um decreto-lei que finalmente, ao fim de muitos anos, institui as Unidades de Saúde Familiar modelo C", anunciou Ana Paula Martins.

O SIM aguarda pelo diploma e pela sua regulamentação para perceber como vão funcionar estas unidades e com que médicos.