1.º estágio da Associação de Badminton da Madeira da época 2024/2025

Decorreu na quinta, sexta-feira e hoje, no Pavilhão da Francisco Franco e Polidesportivo da Levada, o 1.º Estágio da ABRAM Época 2024/2025, organizado pela Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira (ABRAM).

O referido estágio decorreu com "grande sucesso", contando com a participação de vários atletas regionais, dos escalões Não Seniores S15, S17 e S19, orientado pelos Técnicos Duarte Nuno Anjo e Cosme Berenguer, com a colaboração do atleta internacional sénior, Pedro Portelas.

Durante o respectivo estágio, foram realizadas cinco sessões de treinos, de trabalho intenso, mas muito profícuo e produtivo, contando com a motivação de todos os intervenientes, sublinhando o bom ambiente vivido ao longo do estágio, onde o excelente empenho de todos os atletas, esteve em destaque neste estágio.

De realçar ainda a participação dos atletas internacionais, José Pedro Sousa, Vânia Camacho, Rui Campos e Raquel Álvares, no decorrer do estágio.

A ABRAM "felicita o Técnicos Duarte Nuno Anjo e Cosme Berenguer pelo excelente estágio e à sua disponibilidade para orientação do mesmo".