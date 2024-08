Governo dos Açores apela à valorização da região em terra, ar, mar, mundo submarino e espaço

O vice-presidente do Governo Regional dos Açores apelou hoje à valorização da região em cinco dimensões: mundo submarino, mar, terra, ar e espaço, destacando o contributo que pode dar na economia, paz e desenvolvimento social a nível mundial.

"Mais do que a nossa posição geoestratégica, é o nosso espaço geoestratégico que temos de valorizar, que tem de ser estudado, para o contributo que dá para a dimensão atlântica da Europa, o contributo para a paz no mundo e para a segurança do mundo", afirmou o vice-presidente do executivo açoriano (PSD/CDS/PPM), Artur Lima, em declarações aos jornalistas.

O governante falava, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, à margem da sessão de abertura do 63.º Congresso da European Regional Science Association (ERSA), que decorre até sexta-feira e conta com mais de 700 participantes de 63 países.

Segundo Artur Lima, até agora os Açores destacavam-se em três dimensões: terra, mar e ar, mas está a dar passos no espaço e na plataforma submarina.

"A extensão da plataforma submarina, os cabos submarinos, tudo isso é importante, tudo isso passa por aqui e tudo isso constitui o nosso espaço geoestratégico", vincou, sublinhando "a importância do espaço geoestratégico dos Açores para a economia, para a paz e para o social".

O vice-presidente do Governo Regional considerou que o potencial dos Açores nestas cinco dimensões "tem de ser valorizado em primeiro lugar pelo governo português e depois pela Comissão Europeia e pelos Estados Unidos, que são outra parte interessante e interessada nos Açores, além, obviamente, de todos os parceiros da NATO, que têm [na região] uma base estratégica e importante para a defesa da Europa".

O governante realçou, por outro lado, que os Açores podem ser "o espaço ideal" para acolher "investigações e algumas experiências".

"Estamos a caminhar nesse sentido, quer nos parques de ciência e tecnologia, o Terinov e o Nonagon, quer também estimulando e apoiando novas experiências que possam vir a ter. Ainda há pouco tempo recebi o comandante [Jacques] Cousteau com ideias interessantes sobre o mundo submarino e experiências que pode vir a realizar nos Açores, tivemos a Glex Summit, fazendo uma missão análoga a Marte", apontou.

Até sexta-feira, mais de 700 especialistas em economia regional e urbana e geografia económica debatem os "Diálogos Científicos para a Paz e Desenvolvimento Sustentável", em Angra do Heroísmo.