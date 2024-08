Incêndios: “Há muita gente que se considera técnico na matéria”

“Penso que há muita gente que se considera técnico na matéria. Eu não sou. Não percebo nada de incêndios, não percebo nada do combate aos incêndios e respeito aqueles que têm de tomar decisões nessa área”. A resposta é do Representante da República para a Madeira, quando questionado sobre os ‘timings’ do Governo nas respostas dadas ao combate ao grande incêndio.

Para Ireneu Barreto “se as decisões foram bem tomadas ou oportunamente tomadas, não é a mim que me compete dizer. Eu aceito aquilo que me dizem que as decisões foram tomadas no momento em que deviam ser tomadas”, esclareceu.

Sobre as eventuais consequências que daqui podem resultar para a continuidade ou não deste governo regional, e quando questionado se estava arrependido de ter dado posse a este governo de Miguel Albuquerque, a respondeu:

“Eu não tenho alternativas. Eu respeito as leis da democracia. Eu tinha um governo que tinha assento sustentável da assembleia. Perante um governo que tem uma maioria que o sustenta na Assembleia eu tenho que nomeá-lo. Eu não posso rejeitar. Eu não tenho decisão parar ejeitar ou não rejeitar um governo. Os partidos apresentam-se um governo viável, eu sou obrigado a nomeá-lo”, disse.

Reforça que “o Representante da República tem apenas a competência para nomear o governo. A partir daí o Representante da República não pode fazer mais nada”, garante.