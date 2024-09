Comissão Europeia assina acordo para tornar carreira de enfermeiros mais atrativa

A Comissão Europeia assinou hoje um acordo com o departamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Europa no sentido de apoiar os países do bloco comunitário a fazer com que a profissão de enfermeiro seja mais atrativa.

Em comunicado, o executivo comunitário anunciou que o acordo tem um financiamento de 1,3 milhões de euros de um programa da União Europeia (UE) e vai ser executado ao longo de três anos.

Os países da UE com maiores carências terão maior atenção por parte deste acordo.

Citada no comunicado, a comissária para a Saúde, Stella Kyriakides, insistiu que os enfermeiros são "a coluna vertebral dos sistemas de saúde e são essenciais para assegurar que os pacientes recebem um tratamento profissional, de alta qualidade, quando necessitam".

O objetivo é fazer com que a carreira de enfermeiro seja mais atrativa e conseguir reter estes profissionais nos países da União, uma vez que uma parte substancial emigra, por exemplo, para o Reino Unido e outros países fora do bloco comunitário.