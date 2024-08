Cláudia Vieira e Lourenço Ortigão promovem o Destino Madeira

A Associação de Promoção da Madeira lançou esta quarta-feira, 29 de Agosto, a campanha 'Viver a Madeira por Inteiro' com a participação especial dos embaixadores do destino, os actores portugueses Cláudia Vieira e Lourenço Ortigão, que mostram o que torna a Região especial.

O vídeos da campanha promocional 'Viver a Madeira por Inteiro' foi galardoado, em Fevereiro deste ano, com o 2.º lugar na categoria de 'Advertising' do Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival.

Na partilha, Cláudia Vieira escreveu: “Esta imensidão ainda me arrepia”… sinto que será sempre essa a minha reação ao chegar à Madeira. Acordar com os primeiros raios de sol, e partir à aventura, ou relaxar à beira-mar e entregar-me aos sabores locais. A Madeira é mesmo daqueles lugares que precisa ser vivido. Mal posso esperar para regressar.”

A atriz portuguesa partilhou também, nas histórias das redes sociais Facebook e Instagram, diversas fotografias das suas várias vindas à Região ao longo dos anos, algumas na companhia das filhas.

Já Lourenço Ortigão, partilhou: “O mar aqui tem algo diferente… Não me canso de o dizer! Só na minha Madeira posso despertar com a energia de um mergulho e logo a seguir estar imerso numa floresta mística, a mais de mil metros de altitude. E o melhor disto tudo? Poder partilhar este lugar tão especial com a minha família. O regresso já está marcado.”

Os vídeos agora divulgados foram produzidos pela produtora Portuguesa BRO Cinema e realizados por Mário Patrocínio. Neste projecto, a AP-M contou também com Pedro Patrocínio como director de fotografia e com Rute Avelar e Thaís Carneiro como produtoras. O conceito criativo da campanha foi desenvolvido pela BAR Ogilvy tendo como director criativo José Bomtempo.

Para além de Cláudia Vieira e Lourenço Ortigão, também os embaixadores da marca MOT – Madeira Ocean & Trails estão a acompanhar o trabalho de comunicação que tem sido desenvolvido pela Associação de Promoção da Madeira.