Quem arriscar avançar com moção de censura será censurado pelo eleitorado

O presidente do Governo Regional dúvida que algum partido com assento no Parlamento Regional tenha a coragem de avançar com moção de censura ao seu governo.

"Tenho dúvidas que qualquer um dos partidos com assento parlamentar tenha interesse em viabilizar essa moção de censura", começou por reagir Miguel Albuquerque, para de imediato concluir que "neste momento o partido que tivesse essa iniciativa seria censurado pelo eleitorado por desencadear novas eleições".

O presidente do Governo Regional recorda que tivemos "um surto de eleições", realidade que provoca desgaste também junto do eleitorado, convicto que a maioria do eleitorado o que quer "é que a Madeira seja governada e que haja paz e sossego".

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita à MEI – Madeira Experiências Imersivas, no centro da freguesia do Curral das Freiras.