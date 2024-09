Federação e Liga decretam minuto de silêncio em memória de João Rodrigues

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decretaram hoje o cumprimento de um minuto de silêncio nos jogos das respetivas competições em memória de João Rodrigues, que morreu hoje aos 91 anos.

"A homenagem será respeitada em todos os jogos das competições da FPF até quarta-feira, dia 02 outubro", explica em comunicado a federação.

Já a LPFP decretou um minuto de silêncio nos jogos compreendidos entre os dias de hoje e 07 de outubro, nas partidas da I e II Liga de futebol.

João Rodrigues, antigo presidente da FPF, morreu hoje aos 91 anos, anunciou o organismo, lembrando o percurso do antigo dirigente, que desempenhou várias funções na FIFA e dirigiu a Associação de Futebol de Lisboa.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinala que João Rodrigues, natural do concelho de Trancoso, cedo se notabilizou como "insigne advogado e dirigente desportivo".

Adepto e sócio do Benfica, João Rodrigues foi membro do Organismo Autónomo da Associação Académica de Coimbra e presidente do Ginástica Futebol Clube e do Parede Futebol Clube, antes de chegar à condução da Associação de Futebol de Lisboa.

"Exerceu, entre 1989 e 1992, as funções de presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tendo igualmente sido membro do Departamento de Assuntos Legais da FIFA, do Jury d´Appel da FIFA, do Conselho de Disciplina da FIFA, dos Quadros Técnicos da FIFA e presidente do Conselho de Disciplina do 1.º Mundial de clubes", refere a FPF em comunicado.