Exposições 'Imagens e Memória' permitem a descentralização cultural

Foi inaugurada esta quarta-feira, 25 de Setembro, no Parque Temático da Madeira, a exposição 'Imagens e Memória do Concelho de Santana', uma iniciativa que pretende descentralizar a cultura pelos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira.

A exposição encontra-se integrada no projecto 'Imagens e Memória dos Concelhos da Região', sendo este o oitavo certame, que tem como objectivo mostrar realidades do espaço concelhio de Santana.

Na inauguração da mostra, o secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus mostrou-se satisfeito com a continuidade do projecto, referindo que este permitirá descentralizar a cultura. "É um aspecto que valorizamos bastante porque tem uma proximidade grande com cada uma das populações destes concelhos para além de ter como oportunidade a mostra de fotografia de diferentes autores".

Em exibição encontram-se quase 120 fotografias, pertencentes à Colecção Fotográfica (COLFOT) do Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM) e ao acervo do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s (MFM-AV). O governante disse que alguns dos fotógrafos eternizaram nas suas fotografias com a "vivência da Madeira desde meados do século XIX" e outros, sendo estrangeiros, mas que residiram cá, deixaram o registo.

Este projecto teve início em Março de 2019, no âmbito dos 600 anos do Descobrimento das ilhas da Madeira e Porto Santo, e já contou com sete exposições nos concelhos da Calheta, de Câmara de Lobos, de São Vicente, de Machico, de Santa Cruz, de Ponta do Sol e da Ribeira Brava, sendo Santana o oitavo concelho.

"Terá continuidade em mais três concelhos. Depois deste, aqui em Santana, falta-nos concretizar o Porto Moniz, o Funchal e o Porto Santo e, desta forma, completar os 11 concelhos da Região", deu conta Eduardo Jesus.

Após passar por todos os concelhos será iniciada a segunda fase que é a edição dos catálogos de cada uma destas exposições.

A exposição em Santana ficará patente até 29 de Novembro.

A iniciativa é da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM)/ Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira.