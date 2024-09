Miguel Nunes reduz para cinco segundos a diferença para João Silva

Miguel Nunes venceu a penúltima classificativo do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, reduzindo para cinco segundos a diferença em relação ao líder João Silva.

Nunes cumpriu os 13,15 km da classificativa do Palheiro Ferreiro no tempo de 47.28,8 segundos, impondo-se a Silva por 3,9 segundos.

Miguel Caires voltou a ser o terceiro mais rápido, com mais 7,3 segundos que Miguel Nunes e na classificação geral está, agora, a 30,4 da liderança.

A última classificativa, Pedra do Poiso, com 13,15 km, agendada para as 17h59 e disputada na sentido oposto da anterior, vai decidir o vencedor do rali, bem assim quem vai levar os pontos extra. Neste momento, Miguel Nunes soma quatro vitórias em classificativas, contras três de João Silva, enquanto Miguel Caires soma um triunfo - e o ponto extra da classificativa inaugural.