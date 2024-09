PS-Madeira defende estudo das águas residuais para ajudar a monitorizar consumo de drogas

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu, ontem, entrada na Assembleia Legislativa da Madeira a uma proposta que recomenda ao Governo Regional a realização de um estudo das águas residuais da Região, para "melhor compreender e monitorizar o fenómeno do consumo de drogas, à semelhança do que já é feito na Europa e mesmo a nível nacional".

A iniciativa foi apresentada, esta manhã, numa conferência de imprensa junto à estação de tratamento de águas residuais (ETAR) do Funchal, no jardim do Almirante Reis.

“Este é um instrumento útil também para a implementação de medidas de saúde pública. Queremos contribuir para uma maior prevenção e compreender melhor a realidade do consumo de drogas aqui na Madeira, porque aí poderemos ter medidas mais concretas nesta área da prevenção”, afirmou a deputada Marta Freitas na ocasião.

A também secretária-geral dos socialistas madeirenses lembrou que, "já o ano passado, o PS apresentou na Assembleia da República uma proposta para que, numa articulação entre os Governos da República e Regional, fosse feito um estudo multissetorial e aprofundado sobre a realidade do consumo das novas substâncias psicoativas". Iniciativa esta que, como explicou, "foi aprovada no Parlamento nacional, mas, com a mudança de Governo, não há informações sobre medidas concretas neste sentido".

Por outro lado, além da vertente da prevenção, os socialistas entendem que "é preciso também fazer face a uma outra grande lacuna, nomeadamente na área da acção terciária, de modo a combater a continuidade dos consumos e prevenir recidivas".

Como tal, a deputada deu conta que o PS apresentou igualmente uma proposta na Assembleia Legislativa recomendando ao Governo Regional que retome as negociações com o Executivo nacional para a instalação de uma comunidade terapêutica no edifício do antigo centro educativo, localizado no Santo da Serra.

Marta Freitas especificou que, "já em 2022, o PS apresentou no parlamento madeirense uma proposta para a criação da comunidade terapêutica na Região, que foi chumbada pelo PSD e pelo CDS". "Entretanto, na Assembleia da República, os socialistas sensibilizaram o então Governo da República do PS para que o centro educativo fosse cedido à Região com este objectivo, tendo sido iniciadas as negociações para que tal acontecesse". Contudo, reafirmou, “com a mudança de Governo, não sabemos qual é o ponto da situação”.