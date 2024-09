"Há os que querem baixar os impostos e estão do lado dos madeirenses e os que não querem", afirmou Paulo Cafôfo, reagindo às intervenções sobre a proposta do PS de redução de 30% em todas as taxas de IVA.

O líder socialista foi particularmente crítico em relação ao JPP por não apoiar uma proposta que, garante, tem impacto na vida dos madeirenses.

Cafôfo acusa PSD e JPP de serem "responsáveis por não se baixar impostos".