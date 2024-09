IL acredita que "aumento do consumo compensa a quebra de receitas do IVA"

Nuno Morna apoia a proposta do PS de aplicação da totalidade do diferencial fiscal, de 30%, a todos os escalões do IVA e dá como exemplo os Açores, onde o Governo Regional adoptou esta medida.

"O IVA é o imposto mais injusto de todos porque não olha a quem", afirma o deputado da IL.

Nuno Morna acusa o PSD de "prejudicar gravemente os consumidores e as empresas locais". Uma posição social-democrata que, não tem dúvidas, resulta "de uma dívida brutal, criada pelos governos do PSD e que os madeirenses pagam".

A IL acredita que "o aumento do consumo tende a compensar a quebra de receitas do IVA".