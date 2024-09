Ataques israelitas em Beirute levam famílias inteiras a passar noite na rua

Famílias inteiras foram obrigadas a sair das suas casas a meio desta noite e dormiram nas ruas de Beirute, devido aos incessantes ataques israelitas nos subúrbios do sul, reduto do Hezbollah, que só pararam ao nascer do sol.

Hoje de manhã, nos subúrbios do sul da capital libanesa, vários edifícios ainda ardiam e o céu estava coberto por espessas nuvens de fumo, segundo o relato de um fotógrafo da agência francesa AFP.

A alguns quilómetros de distância, em Beirute, deslocados desorientados arrastavam sacos ou trouxas, sem saberem para onde ir.

Após um aviso de evacuação emitido por Israel na sexta-feira à noite para vários bairros dos subúrbios do sul, fugiram apressadamente, levando consigo apenas alguns pertences.

Centenas de famílias passaram a noite passa ao relento, nas ruas do centro de Beirute ou em frente ao mar. Os correspondentes da AFP dizem ter visto famílias inteiras sentadas no chão durante toda a noite.

O número de mortos e a extensão dos danos causados por estes intensos ataques noturnos, os mais violentos desde 2006, ainda não são conhecidos.

O Ministério da Saúde libanês apresentou um balanço provisório de seis mortos e 91 feridos, que se espera que venha a aumentar. Anunciou que estava a retirar os doentes dos hospitais dos subúrbios do sul para outros estabelecimentos "não afetados pela agressão israelita".

O canal de televisão al-Manar, próximo ao movimento islamita armado Hezbollah, difundiu esta manhã vídeos que mostram edifícios de vários andares arrasados.

O exército israelita afirmou estar a visar edifícios residenciais que alegadamente albergavam depósitos de armas do Hezbollah, mas o grupo pró-iraniano negou.

Israel tinha anteriormente indicado que tinha bombardeado o "quartel-general" do Hezbollah na zona.