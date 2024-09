Sobe para 51 número de mortos em ataques israelitas hoje no Líbano

O ministro da Saúde libanês, Firass Abiad, avançou que pelo menos 51 pessoas morreram e mais de 220 ficaram feridas na sequência dos intensos ataques israelitas que visaram hoje várias localidades no Líbano.

"Desde hoje de manhã, 51 pessoas foram mortas e 223 ficaram feridas nos vários ataques" contra o Líbano, disse o ministro, durante uma conferência de imprensa.

O anterior balanço das autoridades libanesas tinha dado conta de 15 mortos.

Na mesma conferência de imprensa, o ministro sublinhou que o Governo libanês está avançar com "planos de emergência" para fazer face ao elevado número de vítimas.

Por exemplo, o Ministério da Saúde vai preparar uma lista diária dos centros de saúde designados para atender as pessoas deslocadas com necessidades médicas em diferentes partes do país, tendo sido ainda ativada uma célula de crise específica para lidar com a deslocação maciça de pessoas.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), organização que integra o sistema da ONU, avançou hoje que os ataques israelitas no Líbano provocaram mais de 90.000 deslocados desde o início da semana.

De acordo com Firass Abiad, cerca de 310 centros médicos e clínicas móveis já estão disponíveis para apoiar os deslocados, mais de 20 localizados no sul do país, e nos próximos dias espera-se aumentar este número.

"Sabemos que quando há um grande número de pessoas deslocadas há sempre uma propagação de doenças, por isso preparámos um plano para monitorizar e detetar doenças", acrescentou o ministro.

O Exército israelita informou hoje que estava a realizar ataques de "grande escala" no sul do Líbano e no Vale do Bekaa, no leste, bastiões do movimento xiita Hezbollah.

Os ataques ocorreram algumas horas depois de o Exército israelita ter anunciado a interceção de um míssil disparado contra Telavive pelo movimento islamita libanês Hezbollah.

Israel e o Hezbollah têm trocado tiros na fronteira israelo-libanesa desde a ofensiva israelita em Gaza que se seguiu ao ataque do grupo palestiniano Hamas de 07 de outubro de 2023.

As forças israelitas aumentaram nos últimos dias a intensidade dos ataques no Líbano, fazendo recear o alastramento do conflito.

Um ataque na segunda-feira matou 558 pessoas, incluindo 50 crianças e 94 mulheres, o número mais elevado de vítimas mortais desde a última guerra entre o Hezbollah e Israel em 2006.

No mesmo ataque, mais de 1.800 pessoas ficaram feridas.