SREI garante que está assegurada "a máxima transparência" no que diz respeito ao programa Renda Reduzida

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que a atribuição das casas ao abrigo do Programa Renda Reduzida deve acontecer dentro de total transparência e defende que o processo de selecção deve ser feito de entre todas as candidaturas apresentadas, e não de acordo com um critério criado à posteriori, numa portaria que ainda nem foi publicada e que apenas contempla as pessoas que se candidataram entre Agosto e Outubro de 2023.