Brício Araújo garante que redução das taxas do IRS está no programa do Governo

O PSD considera uma "hipocrisia" a proposta do PS para aplicação do diferencial de 30% em todos os escalões do IRS quando isso "já está no programa do Governo Regional" e será concretizado até ao final da legislatura.

No orçamento regional em vigor para este ano, já há uma redução total (30%) até ao 5.º escalão, "o que cobre 86%" dos contribuintes madeirenses e "chega a todos os outros" porque o IRS é um imposto progressivo.

Brício Araújo não compreende como é que o PS consegue escrever, no projecto de resolução, que a sua proposta não tem impacto orçamental. "Isto é incompetência", acusa e afirma que o PS é de um partido "azelha em matéria fiscal".