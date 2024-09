A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI) garante ser “completamente falso” que tenha cometido ilegalidades em concursos e adjudicações realizados, desmentido assim a notícia hoje avançada pelo jornal ‘on-line’ Observador que dá conta que Pedro Fino é um dos três secretários regionais suspeitos no caso ‘Ab Initio’.

Face ao teor da notícia hoje revelada pelo referido jornal, que dá conta que os secretários regionais Rogério Gouveia (com a pasta das Finanças), Pedro Ramos (Saúde e Protecção Civil) e ainda Pedro Fino (Equipamento e Infraestruturas) não foram alvo de buscas nem são neste momento arguidos no âmbito do Processo ‘Ab Initio’, mas são encarados como suspeitos neste caso que já tem 9 arguidos, o DIÁRIO contactou as três Secretarias alegadamente implicadas a solicitar reacção/esclarecimento face ao que foi noticiado.

Para já só a Secretaria Regional na tutela de Pedro Fino respondeu. Para esclarecer que “em face do teor de notícias hipoteticamente assentes em fontes do Ministério Público”, assegurar que “é completamente falso que a SREI tenha cometido qualquer ilegalidade nos concursos e adjudicações que até à data promoveu”.

Reforça que “como é do domínio público, a SREI, como outras Secretarias do Governo Regional, dispõe de mecanismos internos de verificação e validação de toda a sua actividade, e, em particular, dos concursos públicos que promove, no sentido de assegurar a maior transparência e legalidade dos seus procedimentos”.

Argumento para reafirmar e reforçar que “a SREI desmente, portanto, com toda a veemência qualquer notícia posta a circular que coloque em causa o atrás referido”, numa clara alusão à notícia hoje avançada pelo jornal ‘on-line’ Observador.

A terminar, a SREI informa que “ficará serenamente a aguardar os ulteriores desenvolvimentos do inquérito que alegadamente estará por detrás das notícias referidas, e espera que tão breve quanto possível lhe sejam pedidos os esclarecimentos que forem considerados convenientes”.