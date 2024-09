Martim Meneses em destaque no site da FPAK

É com o título "Martim Meneses coleciona títulos" que a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) destaca hoje, no sei site, o piloto madeirense que recentemente sagrou-se campeão de Portugal, pela quinta vez na modalidade de Karting.

Em jeito de entrevista a assessoria de imprensa da FPAK dá a conhecer o jovem piloto de apenas 15 anos, assim como destaca o percurso do piloto no 'mundo do karting'.

Deixamos aqui o artigo publico na FPAK.

"Há uma nova estrela a nascer no universo do desporto automóvel português de velocidade que dá pelo nome de Martim Meneses. Aos 14 anos, somou, no passado fim de semana, o quarto título de campeão de Portugal de karting, a juntar a vários outros, na sua época de estreia na categoria X30 e já depois de uma participação brilhante no FIA Karting Academy Trohpy (FKAT). Na sua primeira incursão aos palcos internacionais de karting e berço de campeões vindouros, o jovem nativo da Madeira teve oportunidade de ombrear com talentos de 51 países, terminando em 10º aquela competição. Para trás ficavam alguns melhores tempos em sessões de treinos, a vitória numa manga de qualificação e até a liderança de uma final, na Eslováquia, além de uma rápida e intensa aprendizagem.

Ao dar os primeiros passos no karting aos 6 anos, Martim Meneses cedo se habituou a vencer e hoje já não esconde que “o sonho passa por poder chegar ao mais alto nível nas competições internacionais e um dia, se tiver os apoios indispensáveis, quem sabe até, atingir o sonho máximo da Fórmula 1”. É um espetador atento e interessado do Mundial de F.1 e há um piloto que admira e de quem se tornou fã, seguindo a sua trajetória com muita atenção: Lando Norris. “Sendo um dos mais novos da grelha, Lando Norris é muito rápido e competitivo, para além de tão relaxado quanto divertido. Esse conjunto de atributos é uma fonte de inspiração para mim…”, confessa Martim.

No Campeonato de Portugal de Karting, o jovem madeirense que gosta de jogar futebol com os amigos, embora esteja longe de ser um ás da bola e é adepto do Nacional da Madeira e do FC Porto, protagonizou uma época brilhante. No ano de estreia na categoria X30 colecionou mais um título.

“Tinha a perfeita noção de que seria um ano difícil, até porque eu era o piloto mais jovem da grelha. Acreditava que teria hipóteses de lutar pelos primeiros lugares, mas daí até ser candidato ao título... Contudo, a época acabou, felizmente, por correr muito bem e foi uma grande satisfação terminá-la em primeiro, permitindo-me dedicar este título de campeão aos patrocinadores, a todas as pessoas que me têm apoiado e também à FPAK, cujo suporte tem sido fundamental”.

O desempenho de Martim Meneses no FKAT, competição destinada à deteção de talentos e que desde 2010 tem ajudado a projetar futuras estrelas do desporto automóvel – Charles Leclerc, George Russell e Esteban Ocon são apenas alguns oriundos dessa “escola” – deixou bem vincado o seu talento. Com chassis e motores (trocados regularmente em cada prova) idênticos para todos os 51 participantes, iniciou a época com um 9º lugar em Val D’Argenton (França) que soube a pouco. Rubricou o melhor tempo com pista seca, mas ainda antes das mangas de qualificação um erro na escolha dos pneus custou-lhe uma forte penalização: largar em último para as mangas de qualificação. Mesmo assim, garantiu o 21º lugar na grelha da final, conseguindo subir depois até ao “top 10”. “Apesar de tudo, foi um resultado positivo, mesmo com o engano nos pneus. Mas é muito penalizante fazer uma corrida de trás para a frente…”, lamentou.

Foi no Slovak Kartin Center, na Eslováquia, que o jovem madeirense mais se destacou, ao obter o melhor resultado de sempre de um piloto português na FKAT: 5º lugar final. Ganhou uma manga de qualificação e foi segundo na outra. Na final, saltou de terceiro para a liderança, mas acabaria por sucumbir à pressão dos adversários e o motor também não ajudou. “Que fim de semana fantástico. Sinto um grande orgulho por este resultado perante uma concorrência fortíssima. A partir da quarta volta tive problemas com o rendimento do motor, mas provei que posso andar na frente nestes campeonatos”, afirmava, radiante.

À entrada da última prova, na pista de Asum Ring, na Suécia, Martin Meneses ocupava o quinto lugar na FKAT. Debatendo-se com problemas de carburação na qualificação, partiu do 20º lugar da grelha na final e até recuperou sete lugares. Já era um dos mais rápidos em pista, quando se partiu a corrente do seu kart. “Saio daqui com um sentimento de satisfação pelo andamento que consegui imprimir, mas também com um sabor agridoce. De facto, faltou-me um pouco de sorte”, resumiu.

Um dos pontos altos da temporada do piloto do FPAK Júnior Team acontecerá quando envergar a "camisola” de Portugal nos FIA Motorsport Games, em Valência, onde vai competir na categoria Karting Sprint Júnior.

“O objetivo será sempre lutar pela conquista de uma medalha, se possível a de ouro. Acima de tudo, ambiciono representar bem Portugal, dignificando a sua presença num evento tão importante”, concluiu Martim Meneses.