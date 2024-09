Há 20 anos foi detectada uma nova espécie de baleia nos mares da Madeira

A baleia de Bryde foi detectada na Madeira há cerca de 20 anos, juntando-se assim à lista de cetáceos que podiam ser encontrados nos mares deste arquipélago. A descoberta foi partilhada com o DIÁRIO pelo Museu da Baleia.

A identificação destas espécies não é fácil, uma vez que, depois de detectado um exemplar é necessário identificar as suas características para que possa ser enquadrada numa determinada espécie. No caso da baleia de bryde, assemelha-se à baleia sardinheira, distinguindo-se pelo facto de “possuir 3 cristas longitudinais no rostro e de arquear o pedúnculo caudal quando mergulha”.

Após a sua descoberta, o Museu da Baleia contava fazer uma publicação científica sobre o assunto.

O Museu estava empenhado no seu papel educativo, sensibilizando os mais novos junto das escolas para a problemática do lixo marinho. Os registos de cetáceos presos em materiais de pesca ou a ingerir grandes quantidades de lixo aumentam e, por isso, a instituição pretendia um papel mais activo.

De acordo com o site do Museu da Baleia, “o primeiro registo oficial desta espécie nas águas do arquipélago da Madeira é de 2004. Foram observados animais em alimentação e deu à costa uma cria pequena, apontando para a utilização destas águas pelas fêmeas para darem à luz”. Esta é uma espécie que pode atingir os 13 metros de comprimento e 18 toneladas de peso.