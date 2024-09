Mais um doente transportado inter-ilhas pela Força Aérea

A Força Aérea Portuguesa (FAP) voltou a realizar um transporte de um doente, que necessitava de cuidados médicos diferenciados, na noite do passado sábado, entre as ilhas do Porto Santo e Madeira.

A tripulação da Esquadra 502 - 'Elefantes'. destacada no Aeródromo de Manobra N.º 3, ficou encarregue desta missão.