Paços de Ferreira vence em Peniche e avança na Taça de Portugal

O Paços de Ferreira, da II Liga, venceu hoje o Peniche, do Campeonato de Portugal (CP), por 2-0, e carimbou a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

Em partida referente à segunda eliminatória da prova rainha, disputada no Estádio do Grupo Desportivo de Peniche, João Caiado abriu o marcador, aos 35, sendo que Antunes, na conversão de uma grande penalidade, aos 88, selou o resultado final.

Numa primeira parte sempre dominada pelos 'pacenses', e com Rui Fonte ficar próximo do golo aos 27 minutos, o conjunto da casa foi tentando responder em contra-ataque.

No entanto, aos 35, nada podia fazer para travar o portentoso e colocado remate de João Caiado, à entrada da área.

Na etapa complementar, o segundo classificado da Série C do CP dispôs de uma boa oportunidade para igualar, com Ablaye Diop a ver o remate travado pelo guarda-redes 'pacense' após surgir isolado a passe de Bernardo Ferrari.

Todavia, já nos instantes finais, e num momento em que o Peniche arriscou em busca do empate, foi o penúltimo classificado da II Liga a estabelecer o resultado final através de Antunes, na conversão de uma grande penalidade.