Pista de atletismo no Funchal é promessa de Albuquerque nunca cumprida?

Miguel Albuquerque esteve, ontem, na Quinta Magnólia, no Funchal, na cerimónia de entrega de Louvores a Atletas, Equipas e Técnicos da Região, onde aproveitou para anunciar que a construção de "um novo pavilhão multiusos no Caniço é para avançar". O presidente do Governo Regional disse ser essa “uma grande necessidade” sentida na freguesia da Madeira com mais população, fora do concelho do Funchal.

O anúncio foi muito bem recebido por um conjunto de entidades, mas houve pessoas a criticarem as palavras de Albuquerque, em especial, por não creditarem na sua concretização.

Entre os comentários nesse sentido, a leitora M. Sousa, no Facebook, disse: “Vai ficar tão bem construído como a pista de atletismo do Funchal, prometida há anos pelo mesmo político”.

Tem razão a leitora e os demais comentadores, que acusam o Governo Regional e o seu actual presidente de terem prometido uma pista de atletismo para o Funchal e de nunca terem cumprido tal promessa?

Para aferirmos a veracidade do comentário socorremo-nos de notícias publicadas no DIÁRIO, sobre o assunto, desde que Miguel Albuquerque é presidente do Governo Regional. Deixámos, de propósito, de forma as várias posições sobre a existência de uma pista de atletismo no Funchal, expressadas tanto pelos dirigentes da respectiva Associação, com destaque para o ex-presidente Policarpo Gouveia, como por outros responsáveis de várias entidades desportivas.

Ficam de fora por não serem essenciais a avaliar se Miguel Albuquerque fez ou não uma promessa no sentido da construção.

Historicamente, o Funchal contou com uma pista de atletismo, que ficava no Estádio dos Barreiros. Mas, o Governo Regional liderado por Alberto João Jardim decidiu oferecer a infra-estrutura ao Marítimo e, na sequência das obras de construção do novo (actual) estádio, o equipamento deixou de ter pista e, com isso, o Funchal.

Sempre foi dito, no tempo do anterior presidente, que o Funchal haveria de ter uma pista de atletismo. Mas o mesmo aconteceu com os Governos de Miguel Albuquerque?

A pesquisa não necessitou de ser demorada, nem muito minuciosa.

Entre várias, uma das notícias encontradas, publicada no dia 23 de Outubro de 2017, era clara. Nessa altura, o DIÁRIO escreveu: “A Gala da Associação de Atletismo da Madeira, realizada no sábado, num hotel do Funchal, ficou marcada pela promessa de Miguel Albuquerque de contruir uma pista de atletismo no Funchal dentro dos próximos dois anos. No seu discurso, o presidente do Governo Regional adiantou que os próximos dois orçamentos da Região irão reservar 3,5 milhões de euros para a infra-estrutura, acrescentando que, esta semana, responsáveis do seu Executivo irão acertar pormenores com dirigentes da associação de atletismo.”

Só que isso não aconteceu.

Em Janeiro do ano seguinte, a Associação de Atletismo foi surpreendida pela notícia de que o Governo ia fazer uma pista de atletismo, a Norte do Tecnopolo. Era uma pista em forma de oito ou de símbolo de infinito.

Ora, a Associação de Atletismo, não queria acreditar. A pista inovadora, não era pista, quando muito um circuito para prática de exercício físico. Não permitia treino profissional e, muito menos, provas oficiais.

No dia 21 de Abril do mesmo ano, outra notícia dava conta de que o Governo Regional desistia da pista num oito, e dizia que passava a centro de lançamentos.

Em Dezembro de 2019, o director regional do Desporto afirmava que a pista de atletismo do Funchal continuava em espera – ‘stand-by’ e, duas semanas depois, o presidente da Associação de Atletismo da Madeira dizia que continuaria lutar pelo equipamento.

Ora, Policarpo Gouveia deixou a presidência da Associação de Atletismo sem ver a infra-estrutura construída, o que resto, continua por concretizar. Nem a pista de atletismo com características oficias, para provas oficiais, nem a pista num oito, nem mesmo um centro de lançamentos: Nada!

Sobre a pista de atletismo no Funchal, prometida por Miguel Albuquerque e pelos seus governos, só mesmo as promessas.

Assim, são verdadeiros os comentários dos leitores, aqui em análise, que afirmam claramente ou insinuam que Miguel Albuquerque prometeu e nunca cumpriu a promessa de construir uma pista de atletismo no Funchal. Aqui não avaliamos a veracidade ou não se o mesmo vai acontecer com o pavilhão no Caniço, primeiro por não conseguirmos prever o futuro (é óbvio, mas impunha-se ficar dito), segundo por não fazermos julgamentos de intenções.