Guatemala envia 150 militares para combater gangues no Haiti

O Presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, disse hoje que vai enviar 150 militares para ajudar a combater os gangues no Haiti.

O anúncio surgiu durante a assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), numa altura em que o Haiti se depara com falta de financiamento para combater os gangues.

Contudo, o Presidente da Guatemala não adiantou quando é que os militares vão ser enviados.

O Haiti conta, atualmente, com 400 polícias quenianos, perto de duas dúzias de soldados e polícias da Jamaica e com dois oficiais militares de Belize.

As Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin e Chade também já se comprometeram a enviar polícias e soldados para o Haiti.

No total, estão perto de 2.500 efetivos no terreno a combater os gangues, que controlam quase 80% da capital do Haiti, Porto Príncipe.

Desde o início do ano, estes gangues lançaram ataques contra infraestruturas governamentais.