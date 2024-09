CDU promove tribuna de protesto contra a corrupção na segunda-feira no Funchal

A CDU promove, na próxima segunda-feira, dia 23 de Setembro, uma 'Tribuna Pública', como forma de protesta contra a corrupção no regime e contra a corrupção do regime. Esta será aberta a toda a população, acontecendo a partir das 17h30, junto ao Palácio de São Lourenço, na Avenida Zarco.

"Na Região Autónoma da Madeira o combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira é um combate a travar em defesa do regime democrático e pelo aprofundamento da democracia", refere o partido, através de comunicado. Esta tribuna prevê diversas intervenções políticas que "darão voz ao protesto contra o regime, darão expressão à crítica a governação do PSD e dos seus aliados, e manifestarão a urgência de um outro rumo e de uma outra política para a Região Autónoma da Madeira".

No comunicado, a CDU indica que os recentes desenvolvimentos no âmbito do processo judicial classificado como 'Ab Initio' geraram na sociedade "compreensíveis expressões de maior crítica e indignação", ainda mais quando, há meses, houve outra intervenção de grande escala por parte da PJ, devido a suspeitas de corrupção na Madeira.

"Esta situação não pode ser desligada da sucessão de casos que, ao longo de décadas, têm alimentado um sentimento de alargada suspeição e uma percepção pública de práticas de corrupção, tráfico de influências e de criminalidade económico-financeira nesta Região Autónoma", considera.

Para a CDU, esta mais recente operação "confirma na opinião pública a ideia de uma corrupção estrutural, sistémica, que já faz parte da natureza do regime cristalizado na governação PSD na Região Autónoma da Madeira".