Dívida bruta da Administração Pública Regional aumentou quase 80 milhões em 6 meses

Apesar de no final de 2023 a dívida bruta da Administração Regional da Madeira ter baixado para 5.002,3 milhões de euros, a situação mudou nos primeiros seis meses de 2024 (final do 2.º trimestre), uma vez que esta já se situava em 5.081,0 milhões de euros, "tendo aumentado cerca de 144,6 milhões de euros (+2,9%) face ao final do trimestre anterior e recuado 133,9 milhões de euros (-2,6%) comparativamente ao período homólogo", informa hoje a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

"O crescimento trimestral é explicado pela emissão obrigacionista de 175 milhões de euros ocorrida em Maio de 2024, destinada à amortização de dívida da APR representada por empréstimos contraídos anteriormente e em carteira, pelo que o efeito derivado deste aumento deverá ter caráter transitório e ser esbatido até final do ano de 2024", afiança a DREM.

Na análise às contas públicas, a autoridade estatística regional diz que da "evolução da composição da dívida bruta por instrumento financeiro observa-se que no 2.º trimestre de 2024, o peso dos empréstimos foi de 38,6% (41,9% no trimestre homólogo) e da dívida titulada foi de 61,4% (58,1% no 2.º trimestre de 2023)".

Enquanto que "a repartição da dívida por sector emitente mostra que o Governo Regional é responsável por 96,9% (93,9% no trimestre homólogo) do total da dívida e as Empresas Públicas classificadas no perímetro da APR por 3,1% (6,1% no 2.º trimestre de 2023)", uma tendência cada vez mais evidente.

De notar que "no final do 2.º trimestre de 2024, a dívida líquida de depósitos rondou os 4.762,7 milhões de euros, tendo aumentado cerca de 32,2 milhões de euros (+0,7%) face ao final do trimestre anterior, e decrescido 88,9 milhões de euros (-1,8%) comparativamente ao período homólogo", conclui.