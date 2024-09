Proveitos das dormidas recorde ascendem a 415 milhões em 7 meses

O alojamento turístico na Região Autónoma da Madeira (RAM), "registou a entrada de 211,9 mil hóspedes no mês de Julho de 2024, com as dormidas a aproximarem-se das 1.169,8 mil, correspondendo a variações homólogas positivas de 4,9% e 6,0%, respetivamente". No mês, foram mais de 80 milhões de euros de proveitos totais, mais de 59 milhões só de alojamento. No acumulado dos primeiros 7 meses de 2024, já são mais 1,277 milhões de hóspedes entrados, mais de 6,6 milhões de dormidas, proveitos toais de quase 415 milhões de euros, dos quais 295 milhões de proveitos de alojamento.

De acordo com os dados provisórios para Julho e o acumulado desde Janeiro, divulgados hoje pelo INE e pela DREM, "o segmento da hotelaria concentrou 68,4% das dormidas de Julho de 2024 (799,6 mil), observando uma diminuição de 1,8% em termos homólogos, enquanto o alojamento local (29,3% do total) e o turismo no espaço rural (2,3% do total) aumentaram 29,3% e 11,5%, pela mesma ordem", assinala a autoridade estatística regional.

Recordando que "para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico registaram um crescimento de 0,3% relativamente a Julho de 2023, variação positiva tal como a nível nacional (+2,1%)", tal como havia divulgado no final de Agosto.

Já "a taxa líquida de ocupação-cama do alojamento turístico, no mês em referência, foi de 72,3%, 0,4 pontos percentuais (p.p.) abaixo do observado no mês homólogo (72,7%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 82,4% (82,8% em Julho de 2023)", realça a DREM. Mesmo assim, compensando por mais noites. "No mês de Julho de 2024, a estada média no conjunto do alojamento turístico registou um ligeiro aumento relativamente ao mesmo mês do ano anterior (4,91 noites), fixando-se nas 4,97 noites. Os valores mais altos continuam a ser observados na hotelaria, com uma média de 5,05 noites, seguida do alojamento local (4,95 noites) e do turismo no espaço local (3,51 noites)", refere.

Quanto aos "valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de Janeiro a Julho de 2024 (1.277,5 mil; +4,9% que no mesmo período de 2023), evidenciam igualmente um crescimento, o mesmo sucedendo com as dormidas, que se aproximaram dos 6,7 milhões (+6,6% que no mesmo período de 2023)", esclarece.

"De realçar que os 10 principais mercados emissores representaram 82,4% do total das dormidas registadas em Julho de 2024. Destacam-se, com um peso superior e uma variação positiva, a Alemanha (17,0% do total; +7,0% face a Julho de 2023) e Portugal (16,1%; +4,8%). Por outro lado, o Reino Unido (15,9% do total) registou uma quebra de 8,8% em comparação com Julho de 2023. Na quarta posição, considerando o peso no total de dormidas, encontra-se o mercado francês (8,3% do total; +15,6% face a Julho de 2023), seguido pela Polónia (6,1%; +10,5%) e pelos Países Baixos (5,7%; +31,6%)", especifica de onde vêm os principais mercados abastecedores de turistas para a RAM.

Aliás, "em termos acumulados (Janeiro a Julho de 2024), os dois principais mercados emissores registaram também crescimentos homólogos nas dormidas, sendo o mercado alemão aquele que revelou o aumento mais expressivo, de +4,8%, enquanto o mercado britânico registou um crescimento de 1,0%. Já o mercado de residentes em Portugal (terceiro principal mercado) apresentou uma variação negativa de 1,1% no mesmo período", facto que já havia sido anotado previamente.

Vamos então ao dinheiro. "Os proveitos totais e os de aposento, em Julho de 2024, apresentaram crescimentos homólogos de 14,8% e de 18,9%, respetivamente, fixando-se, pela mesma ordem, nos 80,1 milhões de euros e nos 59,3 milhões de euros. No País, no mês em referência, as variações homólogas foram igualmente positivas, tanto nos proveitos totais (+7,2%), como nos de aposento (+7,7%). Em termos acumulados, as variações, na Região, foram de 14,0% e 14,7%, respetivamente", aponta a DREM.

O que significa que no mês de Julho de 2024, "o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) rondou os 106,42 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +16,3% que no mesmo mês do ano precedente. Por sua vez, o rendimento médio por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 110,52€, em Julho de 2023, para 129,14€, em Julho de 2024 (+16,8% de variação homóloga)".

Na média de Janeiro a Julho de 2024, "registou-se um RevPAR de 79,20 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), o que representa um aumento de 11,6% em relação ao período homólogo. No setor da hotelaria, o RevPAR foi de 85,05 euros (+12,8%). Quanto ao ADR, os valores foram mais elevados, totalizando 105,08 euros no conjunto do alojamento turístico (+12,0% face ao período homólogo) e 108,80 euros na hotelaria (+12,7%)", conclui.