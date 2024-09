A iniciativa 'Todos por Venezuela' realizou-se esta manhã, com a presença do deputado venezuelano no exílio Manuel García. Promovida pelo PS da Madeira, a conferência pluripartidária contou ainda com a presença de diversas associações da sociedade civil, nomeadamente da diáspora madeirense.

“Não podemos ser indiferentes nem moderados perante uma ditadura. E temos uma responsabilidade por termos na Venezuela uma comunidade portuguesa que não podemos abandonar. Essa comunidade tem de ser defendida com os valores do nosso país, da liberdade e da democracia”, afirmou Paulo Cafôfo, citando pela assessoria de imprensa.

Para o líder socialista, os partidos de esquerda, e em concreto o PS, “devem demonstrar a fraude de um regime suportado por um partido que se diz socialista, mas que não é. Estamos a falar de uma ditadura e de uma elite que pretende espoliar os venezuelanos das riquezas do seu país e concentra a riqueza nas mãos de poucos enquanto distribui a pobreza. O PS está na linha da frente desta luta, porque esta é uma causa pela democracia, pela verdade e pela liberdade”.

Na sua intervenção, Manuel García sublinhou que “Edmundo González ganhou as eleições presidenciais com mais de 7 milhões de votos, conforme comprovam as atas oficias”, razão pela qual é muito importante que “os países assumam esta luta pela democracia, pela verdade e pela justiça, porque o que está a acontecer na Venezuela é muito grave”.

Também a líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, deixou um testemunho para o evento de hoje, no qual assegura que “no dia 28 de julho enviámos uma mensagem inequívoca ao mundo sobre o que estamos dispostos a fazer para recuperar a Venezuela e torná-la num país próspero, seguro e justo. Hoje mais do que nunca a Venezuela tornou-se numa causa global.”