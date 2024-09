Sindicato acusa Secretaria da Educação de "camuflar verdadeiros problemas" dos professores

"A mais representativa organização sindical dos docentes da RAM, não pode deixar de olhar com preocupação para a forma como a Secretaria Regional da Educação continua a recusar a tomada de medidas que, mais do que necessárias são urgentes para a Educação na RAM", manifestou hoje a direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) num comunicado remetido às redacções.

O sindicato acusa o executivo regional de "camuflar os verdadeiros problemas" que afectam os professores na Região, nomeadamente "a sobrecarga de trabalho dos docentes e a eliminação de projectos fundamentais para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens"

Entre as medidas defendidas pelo SPM junto da tutela e "sistematicamente ignoradas", o sindicato aponta "a colocação atempada de docentes nas escolas, de forma tornar mais eficaz a preparação do ano lectivo" ou a criação de medidas que "promovam a estabilidade docente", como "a redução do tempo de serviço necessário para vinculação e um concurso extraordinário, visando a vinculação imediata, a exemplo do que está a acontecer no continente".

Defende ainda "acções concretas para o combate ao desgaste e envelhecimento da profissão docente" e a "valorização dos docentes contratados, quer ao nível do índice remuneratório quer no que diz respeito à progressão na carreira".

Estas medidas serão abordadas numa conferência de imprensa promovida pela direcção do SPM, amanhã, dia 19 de Setembro, pelas 11h30, junto à Escola Profissional Francisco Fernandes, em S. Martinho, sobre a abertura deste novo ano letivo na RAM.