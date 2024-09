Cerimónia de Vinculação à Profissão de Enfermeiro a 24 de Setembro

No próximo dia 24 de Setembro, pelas 16 horas, a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, acolhe solenemente os novos enfermeiros recém-formados, na tradicional Cerimónia de Vinculação à Profissão.

Esta iniciativa contará com um formato alargado, homenageando simbolicamente também os enfermeiros que perfazem 25 anos de Profissão, bem como os colegas que se aposentaram ao longo deste ano e final do ano de 2023.

A cerimónia realiza-se no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, na Rua do Matadouro, no Funchal, e contará com a presença do Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, enfermeiro Luís Filipe Barreira, e pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, entre outras entidades.