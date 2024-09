Lista B quer que clubes denunciem "qualquer forma de pressão"

Apesar do Conselho de Justiça da Associação de Futebol da Madeira ter dado razão ao recurso da Lista B quanto ao preenchimento dos requisitos para esta ser admitida ao acto eleitoral que vai escolher os representantes dos clubes ou sociedades desportivas regionais para a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol – acto eleitoral reagendado para 25 de Setembro- a verdade é que os elementos integrantes da Lista B, Dúlio Martins e Eduardo Barradas, vieram a público, através de comunicado, tecer duras críticas à Comissão Eleitoral (CE) da Associação de Futebol da Madeira por esta ter adiado o acto eleitoral, decisão entendida como uma forma “de ganhar tempo” para “alterar o rumo dos acontecimentos” tendo em conta que, presentemente, a lista B “está claramente em vantagem”. Por isso, apela a Lista B para que os clubes denunciem “de imediato qualquer forma de pressão” que possa vir a existir.

Eis, na íntegra, o comunicado que a Lista B enviou aos presidentes de todos os clubes filiados na Associação de Futebol da Madeira.

“Apesar da lista B ter sido admitida à votação fruto do recurso no CJ da AFM, a CE resolveu uma vez mais adiar o ato eleitoral, desta feita para 25 de setembro. Esta alteração só pode ser entendida como uma forma de ganhar tempo, dando a possibilidade de poderem alterar o rumo dos acontecimentos, pois já perceberam que, agindo com isenção, a nossa lista está claramente em vantagem, até pelo número de clubes subscritores. Assim sendo, apelamos à vossa capacidade de resiliência, denunciando de imediato qualquer forma de pressão, individual ou institucional, feita de forma formal ou informal, de modo a denunciarmos publicamente quaisquer formas abusivas e contrárias ao mais elementares princípios da ética. Forte abraço! Dúlio Martins e Eduardo Barradas.”